В Омске на школьницу упала сосулька

Сосулька упала на девочку с крыши жилого дома. Фото: Василий Вахрин

Весна только началась, а первые опасные явления уже начали происходить с омичами. Сегодня по пути в школу на занятия пострадала юная омичка. Предположительно в районе дома №32 по улице Серова с крыши на ребенка упала крупная сосулька. Глыба льда повредила руку и голову. Девочка смогла самостоятельно добраться до школы №162 на улице Лобкова, где она и обучалась. Первую помощь девочке оказал медицинский работник.

- Администрацией учебного учреждения вызваны родители и скорая помощь. На данный момент ребенок с мамой находится в ДГКБ-3, - уточнили в пресс-службе департамента образования.

Оказалось, что травмы девочка получила не серьезные. В больнице медики осмотрели ребенка, госпитализация не понадобилась.

- У ребенка диагностирован ушиб мягких тканей головы и предплечья. Матери ребенка выданы рекомендации. Обе уже отправились домой, - уточнили представители минздрава.

Произошедшим уже занимаются следователи Следственного комитета по Омской области. В ведомстве начали проверку и еще раз обратили внимание омичей на опасность нахождения вблизи высотных зданий с крыш которых могут падать снег и сосульки.

- Следственные органы СК России по Омской области начали проверку по факту падения сосульки на голову школьницы на улице Серова в Омске, девочка осматривается в больнице, следователь выехал на место происшествия для проведения осмотра, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников организации, обслуживающей дом (с которого упал лёд) по ст 238 УК РФ. Обращаемся к родителям - предупредите детей об опасности нахождения под козырьками крыш в весенний период, - отметили в пресс-службе ведомства.

Это уже не первый случай падения сосулек и снега с крыш высотных зданий на людей в Омске. Недавно пострадавшей в похожей истории стала омичка, на которую упал снег с крыши торгового центра. Она тоже получила травмы головы. К счастью ее 8-летняя дочь, которая была с матерью в момент падения снега, не пострадала.