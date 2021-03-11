Каждый второй четверг марта отмечается Всемирный День почки

Почему почки называют вторым сердцем и что является лучшей профилактикой заболеваний почек рассказала Наталья Антропенко — заведующая одним из крупнейших в Сибири отделений нефрологии, открытого на базе Городской клинической больницы № 1 им. А.Н. Кабанова, и ее коллеги.

В структуру Центра нефрологии входит кабинет амбулаторного приема врача-нефролога, круглосуточный стационар на 12 койко-мест, 5 диализных залов на 40 аппаратов «искусственная почка». Есть своя клинико-диагностическая лаборатория и операционная.

— У нас один из самых технологичных диализных центров Сибири. — Рассказала доктор. — Одновременно здесь могут пройти процедуру 126 пациентов. Каждому из них требуется три процедуры в неделю, продолжительностью 4-5 часов. Современное оборудование Центра позволяет пациенту за это время не только посмотреть фильм или послушать музыку. Информационная система дает возможность зайти в личный кабинет, чтобы просмотреть отчеты по своим процедурам, результаты исследований, подобрать себе оптимальную диету.

По словам медиков, не всем пациентам показана трансплантация почки. Для некоторых гемодиализ — это единственная возможность вести нормальный образ жизни.

— Среди тех, пациентов, кто проходит лечение в Центре диализа порядка 80 человек ждут донорский орган — им показана трансплантация и им диализ жизненно необходим. — Отметил Вячеслав Терещенко заведующий отделением хирургии № 2.

Одна процедура стоит 8 тысяч рублей, месячный курс гемодиализа обходится почти в 90 тысяч. Здесь пациенты получают медицинскую помощь бесплатно в рамках ОМС.

В Омской области в гемодиализе нуждаются более 700 человек. Многие приезжают из сельских районов.

—Сюда мы приходим как на работу. Иначе нельзя. Если пропустишь процедуру, то потом самочувствие ухудшается, — рассказала пациентка Анастасия Гордиенко, — Я нахожусь на диализе с 2009 года. Мы здесь давно уже ни как пациент и врач или медсестра, а как семья. Доктора за нас переживают, очень внимательно все к нам относятся.

Чтобы избежать серьезных проблем с почками врачи - нефрологи рекомендует пить больше воды и меньше есть соли, не злоупотреблять алкоголем и избегать переохлаждений. Тщательно следить за здоровьем органов мочевыделительной системы следует беременным. Неплохо раз в год сдавать анализ мочи и делать УЗИ органов брюшной полости.