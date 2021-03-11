«Машины застревают 1-2 раза за ночь»: как омские скорые передвигаются по заснеженным дворам

После снегопадов были сложности с проездом, но сейчас ситуация улучшается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний месяц зимы в этом году, пожалуй, запомнится омичам обильными и продолжительными снегопадами. Действительно сильные метели с завидной периодичностью накрывали город в последнее время. Быстро образовались сугробы и накаты, которые мешали передвижению автомобилей не только в сельских районах, но и в городе. Омичи даже несколько раз публиковали в соцсетях посты о том, что во дворах приходилось выталкивать из сугробов машины скорой помощи.

На заседании штаба по зимнему содержанию города особое внимание этому вопросу делил и первый вице-мэр Евгений Фомин. Он поручил дорожным службам обратить особое внимание на обеспечение проезда к медицинским учреждениям.

- Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ во дворы для автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб, для этого необходимо активизировать свою работу по уборке снега и управляющим организациям, надеемся, что Государственная жилищная инспекция Омской области поможет нам в этом вопросе. Также рабочие подведомственных учреждений должны очистить подходы и подъезды к школам, детским садам и больницам, убрать снег с пешеходных зон и лестничных спусков в подземных и надземных переходах, - подчеркнул Евгений Фомин.

«Комсомолка» выяснила, ощущают ли сами работники скорой помощи трудности в проездах по омским дворам. Для этого мы пообщались с главным врачом станции скорой медицинской помощи Максимом Стукановым. Он рассказал, как часто застревают скорый и как на это реагируют в администрации.

- Скажите, как часто скорые застревают?

- Сложно сказать. Да и не застревают, в основном буксуют, но проезжают. В среднем 1-2 раза за ночь бывают такие случаи. Еще ни разу не было случая, чтобы мы не приехали из-за того, что увязли в снегу.

- Что делают, если застряли в снегу? Кто помогает выбраться?

- Тоже по-разному бывает. Где-то своими силами справляемся, где-то помогают местные жители, иногда МЧС или службы горадминистрации. Все зависит от того, как сильно машина застряла.

- В каком районе Омска больше всего на ваш взгляд проблем с проездом?

- Трудности есть во всех районах города, но сложнее всего, конечно, в частном секторе и на дачных участках, где люди постоянно живут. Там жителям не мешало бы почистить дороги и подъезды к домам. Они ведь сами должны это делать.

- Вы сообщали в администрацию о том, что есть сложности с проездом скорой?

- Мы постоянно контактируем с представителями мэрии. Сообщаем, где у нас были проблемы и туда направляют технику для очистки снега. В этом году снегопады все пришлись на конец зимы, снега выпало много, и были определенные трудности, но сейчас уже лучше. Понемногу прочищают город. Нам в этом году очистили подъезды к подстанциям, что тоже хорошо. Территорию мы, конечно, чистим сами, но тратить время на выезде тоже не хочется.