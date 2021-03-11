Впервые в Омске! Спектакль «Она это мы» покажут в Пятом театре

Идея создания этого спектакля возникла после того, как режиссер Лидия Русскова приняла участие в V-Day Moscow, поставив спектакль «Монологи вагины» по пьесе Ив Энцлер. Все собранные средства от спектакля были направлены фонду, помогающему женщинам, пережившим насилие, после чего появилась идея создать подобный спектакль, основанный на историях российских женщин. А 28 февраля 2019 года в Театральном центре на Страстном состоялась премьера спектакля «ОНА ЭТО МЫ».

«ОНА ЭТО МЫ» спектакль — откровение о женском естестве, созданный на документальной основе в технике вербатим. Пьеса поражает абсолютной искренностью рассказов женщин о своем теле, желаниях, страхах и радостях. Актрисы открывают мир истиной женской сексуальности, сущности желаний и безоговорочного принятия себя.

Театральная компания «SHE IS» PRODUCTION представляла спектакль ОНА ЭТО МЫ в Театральном центре «На Страстном», Театральном центре им. Вс. Мейерхольда (Москва), Центре современной драматургии (Екатеринбург), а также на гастролях во Владимире и Нарве (Эстония).

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