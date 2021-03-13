Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

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Блинчики Креп Сюзетт

Для теста:

- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ – 1 стакан

- Яйца 2 шт.

- Мука – по консистенции

- Сахар, соль – по вкусу

- Ванилин, ванильный сахар или экстракт ванили – по вкусу

- Сливочное масло ВНИМИ-СИБИРЬ 72,5% - 100-120 г

Для соуса:

- Апельсиновый сок из 2 крупных апельсинов

- Сахар – 50 г

- Сливочное масло ВНИМИ СИБИРЬ 82,5% - 120 г

Печём блины

1.Смешиваем молоко ВНИМИ-СИБИРЬ, яйца, щепотку соли, несколько щепоток сахара, ванильный сахар, растопленное сливочное масло. Добавляем муку, доводим до однородности и консистенции блинного теста.

2. Печём блины на небольшом количестве растительного масла.

Готовим апельсиновый соус

1. Снимаем цедру с двух апельсинов, опускаем в холодную воду. Затем обсушиваем цедру бумажным полотенцем и нарезаем тонкой соломкой.

2. Выжимаем из апельсинов сок и вливаем в сковороду с высокими бортами на среднем огне, добавляем сахар. Постоянно помешиваем и провариваем до загустения 8-10 минут.

3. Процеживаем загустевший сок, даём закипеть и добавляем сливочное масло до полного растворения. Добавляем цедровую соломку. Держим на огне до загустения, чтобы готовый соус не стекал с ложки.

Формируем креп сюзетт

1. Готовые блины по одному складываем вчетверо и опускаем в сковороду с соусом. Огонь увеличиваем до умеренно сильного. Обжариваем блинчики с обеих сторон по 2-3 минуты.

2. Лопаточкой или кулинарными щипцами перекладываем готовые блинчики Креп Сюзетт на тарелку и поливаем апельсиновым соусом, присыпаем цедровой соломкой.