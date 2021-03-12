Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

Семейный день взаимного уважения и любви. Зять с утра печёт блины и приглашает тёщу на вечерний пир. За семейным столом тёща дает наставления, зять проявляет почтительное отношение к родителям жены.

Печём Марокканский блинчики

Для теста:

- Мука пшеничная - 80 г

- Крупа манная - 250 г

- Дрожжи быстрорастворимые - 8 г

- Вода тёплая - 500 мл

- Разрыхлитель теста - 10 г

- Сахар - 1 ст.л.

- Соль - 1 ч.л.

Для соуса:

- Мёд - 80 г

- Масло сливочное ВНИМИ СИБИРЬ 82,5% - 80 г

Приготовление

1. Смешиваем в миксере 4 минуты в миксере муку, манную крупу, дрожжи, тёплую воду, соль и сахар.

2. Добавляем разрыхлитель и смешиваем ещё 30 секунд. Получившееся жидкое тесто переливаем в глубокую миску, накрываем плёнкой и ставим на 30 минут.

3. Делаем соус. Растапливаем сливочное масло и соединяем с мёдом.

4. На сухую разогретую сковороду вливаем немного теста по центру, оно должно само расплыться.

5. Блинчики выпекается на слабом огне с одной стороны. Во время выпекания на поверхности появляется много дырочек. Когда поверхность станет матовой и не будет следа сырого теста, блин готов.