Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

День частушек, колядок, ярмарок, балаганов, деревянных театров, горок, снежных городков, каруселей, плясок, кулачных боев, блинов и калачей!
Готовим Пушкинские розовые блины
- Мука - 200 г
- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ 3,2% - 2 стакана
- Яйцо - 2 шт.
- Свекольный сок - 50 г
- Белок от 5 яиц
- Соль, сахар
Приготовление
1. Взбиваем венчиком 2 яйца и молоко, добавляем муку, перемешиваем, добиваемся консистенции жидкой сметаны. Добавляем свекольный сок, соль, сахар и перемешиваем.
2. Взбиваем венчиком или миксером до густой пены яичные белки.
3. Аккуратно соединяем взбитые белки и тесто.
4. Выпекаем блины на чугунной сковороде на растительном масле.
Блины подаются со свежими яблоками, крыжовенным или малиновым вареньем, ягодами, веточками мяты.
Одним из любимых блюд Александра Пушкина были розовые блины с крыжовенным вареньем, которые готовила няня Арина Родионовна. Бытует легенда, что Пушкин мог за раз съесть до 30 штук любимых блинов.