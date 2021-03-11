Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

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Готовим Пушкинские розовые блины

- Мука - 200 г

- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ 3,2% - 2 стакана

- Яйцо - 2 шт.

- Свекольный сок - 50 г

- Белок от 5 яиц

- Соль, сахар

Приготовление

1. Взбиваем венчиком 2 яйца и молоко, добавляем муку, перемешиваем, добиваемся консистенции жидкой сметаны. Добавляем свекольный сок, соль, сахар и перемешиваем.

2. Взбиваем венчиком или миксером до густой пены яичные белки.

3. Аккуратно соединяем взбитые белки и тесто.

4. Выпекаем блины на чугунной сковороде на растительном масле.

Блины подаются со свежими яблоками, крыжовенным или малиновым вареньем, ягодами, веточками мяты.

Одним из любимых блюд Александра Пушкина были розовые блины с крыжовенным вареньем, которые готовила няня Арина Родионовна. Бытует легенда, что Пушкин мог за раз съесть до 30 штук любимых блинов.