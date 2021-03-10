Главный дорожник заявил, что улицы Омска неплохо чистят от снега

А пока жители прыгают через сугробы у пешеходных переходов. Фото: ВКонтакте

Февраль и март в Омске выдался очень снежным. И к последствиям стихии дорожники оказались не готовы. Это признала недавняя проверка состояния магистралей, которую провели в ГИБДД. Они обнаружили огромные сугробы вдоль обочин, колеи по всему городу и снежные накаты на дорогах. Да, такие главные улицы как Красный Путь, Проспект Маркса, Гагарина, 10 Лет Октября, Проспект Мира почищены. Социальные сети завалены жалобами омичей. Люди рассказывают массу историй о том, как при съезде с центральной улицы намертво застряли в снежной каше.

Пешеходный переход по улице 15-я Рабочая омичам пришлось брать штурмом. Прямо напротив знака у дороги была огромная куча снега с человеческий рост. Соцсети облетела фотография, где мужчины помогают женщине с коляской взобраться на нее, чтобы уйти с проезжей части. Коммунальщики убрали сугроб лишь после жалоб жителей в Интернете.

Правда, коммунальщики ситуацию с уборкой города видят совсем иначе. Накануне главный дорожник Омска дал понять: он считает, что дороги у нас чистят неплохо.

Вот в таком состоянии улица Поселковая в Нефтяниках. Фото: ВКонтакте

- Мы как жители видим, что и разметка на дорогах заметна. После обильных снегопадов такого, прямо чтобы какие-то улицы были непроезжими, не было. Ведь нигде не прекращалось движение общественного транспорта. Сегодня по прогнозу снова мощный снегопад, мы проведем просыпание, а ночью механизированные звенья уже ударно поработают в Омске. Думаю, суток нам хватит, чтобы на дорогах 1-3 категории навести порядок, - сказал глава БУ «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

При этом дорожники признали: техники категорически не хватает. В итоге пришлось нанимать частные организации и арендовать у них технику. Это, по словам чиновников, стало хорошей помощью. В мэрии уверяют: к предстоящему снегопаду власти готовы. А один из чиновников посетовал, что снег в Омске идет слишком часто.

- Промежутки между снегопадами в этом году небольшие. Два-три дня, и снова снег. А по нормативам мы должны до 9 дней ликвидировать последствия стихии. Но у нас этих 9 дней нет. Поэтому техника успевает очистить снег только с главных магистралей, - высказался замдиректора департамента городского хозяйства Алексей Горчаков.