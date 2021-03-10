Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

Семье посещают тёщин дом. Главным гостем будет зять. Тёща накрывает стол и показывает расположение к мужу своей дочери.
Готовим суп с блинной стружкой
Суповая основа:
- Насыщенный говяжий бульон - 1 л
- Средняя морковь - 2 шт.
- Репчатый лук - 1 шт. или 1 белый стебель лука-порея
- Душистый и черный перцы по вкусу
Блинная основа:
- Мука - 100 г
- Яйцо - 3 шт.
- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ 3,2% - 1 стакан
- Соль по вкусу
- Масло растительное для сковороды
Куриный мусс:
- Куриный фарш - 100 г
- Сливки - 3 ст.л.
Приготовление
1. В говяжий бульон складываем порезанную морковь, лук и специи. Варим 20 минут и процеживаем.
2. Смешиваем продукты для блинчиков и тонко выпекаем.
3. Взбиваем фарш со сливками. Получившимся муссом смазываем каждый остывший блинчик и формируем рулеты.
4. Отвариваем рулеты на пару 15 минут и нарезаем тонкой соломкой.
5. Укладываем на дно суповых тарелок блинную стружку и заливаем процеженным бульоном.
Вместо блинчиков с куриным муссом можно использовать зелёные блины. В блинное тесто добавляем резанную зелень по вкусу, выпекаем и из получившихся блинов нарезаем тонкую стружку.