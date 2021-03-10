Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

Семье посещают тёщин дом. Главным гостем будет зять. Тёща накрывает стол и показывает расположение к мужу своей дочери.

Готовим суп с блинной стружкой

Суповая основа:

- Насыщенный говяжий бульон - 1 л

- Средняя морковь - 2 шт.

- Репчатый лук - 1 шт. или 1 белый стебель лука-порея

- Душистый и черный перцы по вкусу

Блинная основа:

- Мука - 100 г

- Яйцо - 3 шт.

- Молоко ВНИМИ СИБИРЬ 3,2% - 1 стакан

- Соль по вкусу

- Масло растительное для сковороды

Куриный мусс:

- Куриный фарш - 100 г

- Сливки - 3 ст.л.

Приготовление

1. В говяжий бульон складываем порезанную морковь, лук и специи. Варим 20 минут и процеживаем.

2. Смешиваем продукты для блинчиков и тонко выпекаем.

3. Взбиваем фарш со сливками. Получившимся муссом смазываем каждый остывший блинчик и формируем рулеты.

4. Отвариваем рулеты на пару 15 минут и нарезаем тонкой соломкой.

5. Укладываем на дно суповых тарелок блинную стружку и заливаем процеженным бульоном.

Вместо блинчиков с куриным муссом можно использовать зелёные блины. В блинное тесто добавляем резанную зелень по вкусу, выпекаем и из получившихся блинов нарезаем тонкую стружку.