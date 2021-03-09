«Не надо сюда тащить эту грязь»: В Омской области ветврачи отказались спасать покалеченную собаку

Собаку спасли неравнодушные прохожие. Фото: vk.com/priut_y_viktorii

С очередной историей человеческого равнодушия пришлось столкнуться жителям села Таврического в Омской области. Люди увидели на улице едва стоящую на ногах и уже почти ни на что не реагирующую собаку. Даже на фото смотреть на ее раны без ужаса невозможно. Вся правая часть головы животного разорвана, один глаз почти полностью вытек, вокруг шеи тянулась кровавая рана. Неравнодушные сельчане сначала думали, что это след от поводка. Но предполагаемого хозяина найти так и не удалось. Возможно, собака пострадала от своих бродячих сородичей.

– Мне сначала позвонили люди, которые нашли собаку, а потом принесли ее к моей работе, – рассказывает местная жительница Юлия. – Рассказали, что обошли двух ветеринаров у нас в Таврическом – оба даже на порог не пустили. Говорят: «Не надо нам грязь тащить, мы таких не лечим». У меня знакомая работает здесь же на ветстанции, где принимают крупный рогатый скот. Но она тоже только развела руками. Говорит: «Я не знаю, что делать с такими серьезными повреждениями».

Фото: vk.com/priut_y_viktorii

Кстати, Юля попросила не называть ее фамилию по вполне объяснимой причине:

– Я боюсь лишний раз афишировать, что помогаю животным, – говорит девушка. – Иначе люди, как только узнают об этом, начинают везти мне покалеченных псов со всей Тавричанки. Иногда просто подбрасывают под двери. У нас в селе действительно очень остро стоит проблема помощи таким собакам. Из соседнего Чердака регулярно приезжает отлов, на улицах в основном бегают выпущенные обратно стерилизованные и чипированные животные. Но вот, когда они получают травмы, оказываются брошены на улицах на верную смерть. Ни ветеринаров, которые даже за деньги согласились бы помочь, ни специального приюта у нас нет. Все выживают, как могут.

В итоге Юля бросила клич в зоозащитной группе в соцсетях. Откликнулось множество людей. В итоге кураторство над хвостатым бедолагой взял на себя омский «Домашний приют у Виктории». Умиравшую собаку решили везти в город, где ветеринары оказали первую помощь и обработали раны. Кстати, там специалисты предположили, что Тара – так волонтеры назвали спасенную – могла стать жертвой человека. Слишком ровные разрезы в местах, где у нее были раны. Клыками такие нанести почти невозможно, только ножом.

Сейчас собака немного окрепла. Ей предстоят две операции: по стяжке кожи в местах травм и по удалению остатков выбитого глаза. Все это волонтеры оплачивают практически полностью из своих скромных средств. В приюте рассказывают, что из-за кризиса люди почти перестали жертвовать на спасение собак и ситуация со дня на день может стать критической.

Фото: vk.com/priut_y_viktorii

Таре еще предстоят сложные операции. Фото: vk.com/priut_y_viktorii

Впрочем, если и хорошие новости: раны на Таре заживают быстро, выписанный ветеринаром антибиотик отлично работает. После того, как закончится продолжительный курс лечения и восстановления, собаке попробуют найти хозяина. В приюте четвероногому инвалиду выжить будет очень сложно.

Узнать, как помочь, можно здесь или по т. 8-923-762-40-53 (Виктория).