«Омского Мимино» Остапова за убийство человека приговорили к 12 годам колонии

Судя по фото, на последнем заседании суда Вадим Остапов был в хорошем настроении. Фото: прокуратура Омской области

В Азовском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя Вадима Остапова. Его признали виновным в убийстве.

Напомним, сельчанин, прозванный «омским Мимино» и получивший известность далеко за пределами нашего региона, бесплатно возил на своей маршрутке в город бабушек и всех нуждающихся. В итоге водители-конкуренты пожаловались на него в полицию и прокуратуру и делать это Остапову сначала запретили. Потом снова разрешили. В тот момент ему сочувствовала практически вся Омская область.

Каково же было потрясение многих, когда «омский Мимино» попал в новостные ленты совсем с другим инфорповодом: его арестовали по подозрению в убийстве. Рано утром 10 июля 2019 года напарника Вадима Остапова – 50-летнего Алексея Чернышова – нашли в салоне его маршрутки с простреленной головой. Рядом валялись обрез и патрон.

Фото: СУ СК России по Омской области

Труп убитого водителя нашли в его же маршрутке. Фото: СУ СК России по Омской области

Вскоре выяснилось, что к преступлению причастен Вадим. Он заподозрил свою жену в неверности и приревновал ее к Чернышову. При этом расправу над соперником готовил заранее и все продумал. Он сделал обрез из охотничьего ружья.

Изначально у следствия было две версии гибели Чернышова. Выстрел сделан с такого близкого расстояния, что было невозможно определить, кто стрелял – сам мужчина или другой человек. Проверка Вадима Остапова на детекторе лжи расставила все точки над i и показала, что все-таки он мог убить своего напарника и приятеля из ревности. А позже следователю удалось найти правильный психологический подход к обвиняемому, и он в присутствии своего адвоката добровольно во всем сознался. После во время следственного эксперимента рассказал, как готовился к убийству и как именно расправился с Чернышовым.

А после написал пост на своей странице в Facebook и отказался от первоначальных показаний, сообщив, что невиновен. Этой версии он придерживался до конца следствия. Ее же высказал и во время последнего слова перед приговором.

Однако суд счел доводы, представленные обвинением, неоспоримыми и приговорил Остапова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 110 тысяч рублей. Кроме того, его обязали выплатить жене убитого компенсацию в 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Примечательно, что раньше мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Застав свою первую жену с любовником, Вадим Остапов попытался убить его. Соперник выжил, а нападавшего отправили за решетку за причинение тяжких увечий.

Фото: прокуратура Омской области

ОФИЦИАЛЬНО:

Прокурор Азовского Немецкого национального округа Сергей ТАРАСОВИЧ:

– Удалось доказать причастность Остапова к преступлению. Он изготовил оружие – обрез. На территории его домовладения в ходе обыска были найдены ствол, оставшийся от ружья, и болгарка. На спрятанных там же фрагментах одежды Остапова обнаружена кровь потерпевшего. Кроме того, есть свидетели, которые видели, как в день убийства рано утром Остапов с потерпевшим вместе выезжали из Азово.

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