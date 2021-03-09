В работе столовых омских школ нашли 1300 нарушений

В столовых не соблюдали саннормы и плохо следили за качеством еды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно омчи пожаловались на качество еды в школе №144. Там дети получали чай в стаканах с белыми разводами, старые, сморщенные фрукты и совершенно не вкусную еду в грязной посуде. Обо всем этом в соцсетях рассказала одна из обеспокоенных матерей. После жалоб в школе провели проверку и выяснили, что белые разводы на посуде появляются из-за моющего средства, которое пообещали заменить. А директору предложили спросить у учеников и родителей, что они хотят видеть в меню. Под постом с жалобой в соцсетях многие омичи заметили, что низкое качество еды и обслуживании – это проблема далеко не единственной школы.

Дети сфотографировали, в какой посуде им подают еду в столовой. Фото: ВКонтакте

В прокуратуре обратили на это внимание и проверили работу столовых в разных школах. В ходе масштабной проверки, по данным пресс-службы ведомства, выявили более 1 300 нарушений.

Они коснулись разных сфер. Так, например, в одних организациях нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в других нарушался режим и условия хранения продуктов, в третьих не соблюдали технологию приготовления блюд. Также выявили нарушения связанные с закупками: в некоторых столовых покупали некачественные продукты, без документов об их качестве. В целом контроль за качеством сырь и готовой продукции оказался на довольно низком уровне.

По итогам проверки прокуратура вынесла 456 представлений, в суд переданы 34 заявления, возбуждено 128 административных дел. За устранением выявленных нарушений пообещали проследить в прокуратуре. На качество еды в образовательных учреждениях омочи жалуются уже не в первый раз, это происходит постоянно. Вопросы есть к питанию не только в школах, но и детских садах, и вузах.

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