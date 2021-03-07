«Я сделал большую ошибку и поплатился за нее»: Омский боец ММА лишился титула чемпиона из-за запрещенного приема

Этот удал стал роковым для российского бойца. ФОТО: fightwave.ru

Накануне омский боец смешанных единоборств ММА Петр Ян пытался защитить свой титул чемпиона в легчайшем весе. Однако встреча с 31-летним американцем Алджамейном Стерлингом получила развитие, неожиданное даже для самого Петра.

Россиянин уверенно вел в поединке и побеждал, но в какой-то момент по необъяснимой причине применил к сопернику запрещенный прием – ударил коленом в голову. Стерлинг упал и долгое время не мог подняться, корчась от боли.

Рефери пришел к выводу о необходимости остановить встречу. Победу автоматически отдали американцу.

Лишившийся чемпионского пояса Ян уже принес извинения сопернику. Кстати, имя, указанное на его странице в Twitter, имеет двойное значение. Petr «No Mercy» Yan можно перевести как «беспощадный Петр Ян». А можно и иначе – «Петр Ян, которому нет прощения».

– Приношу извинения и желаю скорейшего восстановления @funkmasterMMA (Стерлинг. – Прим. авт.). Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто сделал большую ошибку и поплатился за нее, – написал Петр Ян на своей странице в соцсети.

Напомним, прошлым летом 27-летний на тот момент боец из Омска Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок с бразильцем Жозе Алду состоялся в «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Эта победа выглядела еще более впечатляющей, если учесть, что омич стал тогда вторым за всю историю россиянином, который выиграл титул чемпиона UFC. Первым был Хабиб Нурмагомедов.

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Но путь, который спортсмен проделал, чтобы добиться такого оглушительного успеха, точно простым не был. Известно, что он перебрался в Омск с Крайнего Севера, в 15 лет. Мама, которая воспитывала их с братом одна, собрала денег на билет и поддерживала Петра в самые сложные моменты. (Подробнее...)