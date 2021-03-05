В селе под Омском дети 3 километра идут в школу по метровым сугробам

В сугробах вязнут даже взрослые, детям приходится буквально ползти. Фото: ВКонтакте

На проблемы со снегом омичи жалуются уже не первую неделю. Особенно трудно после снегопадов выехать с парковок или пройти по узкой тропинке, в которую превратился тротуар. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, какие трудности приходится преодолевать младшеклассникам из поселка под Омском.

Пост в соцсетях с жалобой опубликовала местная жительница. Она рассказала, что проживает в селе Красная горка к северу от Омска. Если идти напрямик, то расстояние до школы составляет 3 километра, но вся дорога заметена такими сугробами, что и взрослому человеку пройти сложно, а детям приходится продвигаться буквально ползком.

Удержаться на ногах ребенок в таком снегу просто не в состоянии. Фото: ВКонтакте

- Вот так в Омском районе в селе Красная горка каждое утро и обед ребенок ходит в школу и из школы в первый класс, а второй в садик. И того по 4 раза в день, а мы (родители) по 8 раз, - рассказывает сельчанка. Можно обойти заносы по дороге, но тогда путь увеличивается до 5 километров, и идти придется рядом с машинами – на трассе нет тротуаров. Дети уже отказываются идти в школу и садик по такой дороге.

- Администрация и директор бездействуют. Может кто-нибудь знает, что делать? Мы не знаем, как с этим бороться, - отмечает в посте женщина. Также она отметила, что сельчане пытались своими силами почистить дорогу к школе, но получилось плохо. Да и этот небольшой результат быстро замело снова.

идти 3 километра по таким сугробам до школы и садика нет сил не только у детей, но и у их родителей. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи даже не сразу смогли определить, была ли на этом месте дорога раньше. Некоторые предлагали довольно радикальные способы борьбы с бездействием администрации, а кто-то иронично предложил купить детям лыжи.