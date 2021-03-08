Началась Масленичная неделя!

Понедельник - Встреча

Первый блин медведю!

Бытует версия, что на Руси в масленичную пору люди отправлялись в лес с бубенцами, пищалками и дудочками будить медведей, чтобы быстрее наступила весна. В лесу на пеньке оставляли блины на косолапых. Так появилась пословица: «Первый блин – комАм, второй – знакомым, третий – дальней родне, а четвертый мне». Считается, что Ком – это сакральное имя медведя – хозяина русского леса.

Позднее блин комАМ стал комОМ. Выражение стали связывать с практикой выпекания: при попытке перевернуть первый блин часто рвется из-за недостаточного нагрева сковороды, промасленности и густоты теста.

В старину из соломы и старой одежды сооружали чучело Масленицы, насаживали на кол и возили в санях по улицам.

По легенде, Масленица – дочка Мороза. Кто-то встретил тоненькую девушку в лесу лютой зимой. Улыбчивая девочка обещала помочь уставшим от долгой зимы людям, согреть и развеселить. Но пришла к людям н хрупкая девушка, а кряжистая пылающая баба с масляными щеками. Масленица хватала всех за руки и принуждала плясать до упаду. Хохотом и блинами заставила род человеческий позабыть о зимнем ненастье.

Русские блины делятся на «чистые» и «с припёком», начинкой. Для припёка используют варёные яйца, грибы, ливер, рыбу, овощи. На разогретую сковороду наливают меньше теста. Когда блин снизу зарумянится, на него укладывают припёк и заливают новой порцией теста. Затем блин переворачивают.