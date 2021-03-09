Каждый день Масленицы уникален и наполнен глубоким смыслом

В старину холостяков высмеивали и в Масленицу напоминали, что пора жениться. Ледяная горка была местом встречи для несемейной молодежи. Парень, скативший на коленях девушку, мог прилюдно поцеловать ее.

Готовим торт «Заигрышная горка»

Для теста:

Яйцо – 4 шт.

Молоко ВНИМИ-СИБИРЬ 3,2 % - 350 мл

Горячая вода – 250 мл

Мука – 300 г

Растопленное сливочное масло ВНИМИ-СИБИРЬ 82,5% - 75 г

Соль, сахар по вкусу

Для крема:

Сметана ВНИМИ-СИБИРЬ 30% - 250 г

Сахарная пудра – 50 г

Сливки на усмотрение – 100 г

Для украшения:

Любимые ягоды, шоколадная глазурь, сиропы

Печём блины

1.Перемешиваем венчиком воду, молоко, яйца, сахар, соль, муку до однородной консистенции без комочков. Тесто оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

2.Растапливаем сливочное масло, немного остужаем, вливаем в тесто и перемешиваем.

3.Начинаем выпекать блины на горячей сковороде с маслом.

4.Готовым блинам даём остыть.

Готовим крем

Соединяем сметану, сливки и сахарную пудру, взбиваем на средней скорости миксера.

Собираем торт

Складываем блины горкой, промазывая их сметанным кремом. Сверху поливаем фруктовым густым сиропом или глазурье, украшаем ягодами и оставшимся кремом по вкусу.