На видео попала погоня за пьяным угонщиком иномарки в Омске

О произошедшем водитель смог рассказать только в отделении полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне вечером патруль полиции проезжал по проспекту Карла Маркса и обратил внимание на странно двигавшийся автомобиль. «Тойота» постоянно виляла, совершая опасные маневры на скользкой дороге. Сотрудники ДПС попросили водителя остановиться, но он только увеличил скорость. Началась погоня, которая и попала на видео.

Неизвестный водитель пытался оторваться от полиции, двигаясь от железнодорожного вокзала в сторону центра, но далеко уехать не вышло. Проскочив несколько светофоров на красный, водитель попытался перестроиться, но его занесло. Машина вылетела с дороги и врезалась в несколько автомобилей, припаркованных в кармане недалеко от киноцентра «Галактика».

Как видно на видео, «Тойота» сильно пострадала, от столкновения у авто смяло левый бок, но водитель чудом не пострадал. Владельцам «Нивы», «Лады» и «Опеля», которые решили оставить машины на ночь в кармане, теперь тоже придется потратиться на ремонт машин. Виновник аварии оказался сильно пьян, деть внятные ответы на вопросы сотрудников ДПС на месте он не смог. У водителя не было при себе водительских прав и документов на машину. Полицейские составили на мужчину несколько административных протоколов за вождение в пьяном виде, без прав и нарушение ПДД. Самого виновника аварии доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Уже значительно позже, когда 23-летний житель ближнего зарубежья пришел в себя, рассказал, что машина принадлежит его товарищу. Угонщик попросился переночевать в автомобиле, потому что постоянного жилья в Омске не имеет. Ночью ему не сталось и парень крепко выпив решил прокатиться по городу. В полиции нашли владельца автомобиля и предложили написать заявление об угоне, что он и сделал.

Теперь ночному гонщику грозит до 5 лет по уголовному делу за угон автомобиля, а также он отсидит 10 суток за административные правонарушения, которые совершил во время погони. Кроме этого в полиции проверяют, законно ли парень находится на территории России.