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В Омске транспортная карта станет 3 в 1 - проездной, кошелек и паспорт

Предполагается, что эта карта позволит жителям оплачивать многие другие городские услуги
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Когда начнут выдавать новые карточки, пока неизвестно.

Когда начнут выдавать новые карточки, пока неизвестно.

Фото: Станислав МУХИН

Городские власти заявили о планах сделать транспортную карту универсальной. Ее функционал значительно расширят. Она как минимум будет совмещать в себе 3 в 1. Омичи смогут пластиком оплатить проезд, использовать его как банковскую карту и даже как паспорт. В мэрии планируют расширить функционал транспортной карты. Она позволит оплачивать и другие городские услуги кроме проезда.

- «Единая карта» будет содержать в себе информацию о держателе карты, а также его фотографию. Карту можно будет использовать в качестве удостоверения личности и электронного проездного в городском и пригородном транспорте, - рассказали в пресс-службе омской мэрии. - Личные данные на карте позволят льготным категориям граждан подтверждать право на льготу без предъявления соответствующих документов. На эту карту держатель сможет получать денежные переводы, социальные выплаты, оплачивать ей товары и услуги.

Что именно можно будет оплачивать универсально картой, пока не сообщается. Зато известно, что новый пластик будет выдаваться бесплатно. Получить его сможет любой омич в возрасте от 14 лет. Правда, несовершеннолетним придется показать еще и письменное согласие родителей на выдачу новой карточки. Карты «Омка» упразднять не планируют. Они будут работать и после введения нового пластика. Когда именно начнут выделять эти карточки, не сообщается.

В мэрии сообщили, что электронным способом проезд в транспорте ежедневно оплачивают около 100 тысяч омичей. В прошлом году за год было совершено операций на сумму, превышающую 3 миллиона рублей.

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