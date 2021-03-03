«Желание стать мамой пришло поздно»: Мэр Омска впервые рассказала, как усыновила ребенка

Дочку Оксаны Фадиной зовут Ева. Фото: Личный архив

Мэр Омска Оксана Фадина только на днях впервые показала фото своей дочки, которую она взяла из детдома. В распоряжении "Комсомолки" есть эксклюзивный снимок главы города с малышкой. Ей еще нет трех лет и зовут девочку - Ева. Мама ласково называет ее "доня". Оксана Фадина призналась, что планирует отдавать малышку в спорт.

Сегодня в эфире "Радио России" мэр достаточно откровенно высказалась об этой теме. Оксана Фадина рассказала, как пришла к мысли удочерить ребенка. Оказывается, думала она об этом очень давно.

- На усыновление я решилась лет 7 назад. Ко мне, видимо, пришло поздно желание стать мамой. Я хотела именно дочь, я зала, что я могу дать дочери. И я не знаю, как воспитывать мальчиков, если честно. И уже тогда я знала, как я ее назову – Ева, - сказала мэр Омска.

По ее словам, она записалась в школу приемного родителя и долго ждала того самого дня.

- Я записалась в школу приемного родителя и не пропустила ни одного занятия, перестраивала свой график. И не делала из этого секрета. На беседе в опеке я волновалась, как школьница. Было непросто, но это того стоило. Я хотела взять малыша старше 6 месяцев. С этим были сложности, я стояла на очереди, жила в неведении, и не было такого дня, когда я не взывала к небу, - сказала дрожащим голосом Оксана Фадина. - Ева была очень маленькая, ссутуленная, у нее очень долго были зажаты пальчики. И я поняла, что я хочу ее защитить. Дети не должны быть в детском доме. Каждый ребенок имеет право на безграничное счастье.

Напомним, что в интервью после самого назначения Оксаны Фадиной мэром ее отец Николай Хлебков признавался, что очень ждет внуков. Сейчас он часто нянчит маленькую Еву. Хотя градоначальница не скрывает: у них в семье есть няня.

- Нам очень повезло с ней. Она замечательный человек! - рассказала Оксана Николаевна.

Впервые об усыновлении ребенка мэр рассказала 2 года назад.

- Может быть, у меня еще и будет сын. Я этого не исключаю, - сказала в конце интервью Оксана Фадина.