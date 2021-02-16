Наступивший 2021 год мы встретили в непростой социально-экономической ситуации

Несмотря на все меры, принимаемые федеральными и региональными органами власти по поддержке бюджетных организаций и внебюджетного сектора экономики в период борьбы с пандемией коронавируса, в Омской области, по данным статистики, на многих предприятиях сократилось количество рабочих мест, в целом в регионе увеличилось число безработных. Особенно это заметно в сфере малого и среднего бизнеса.

Сегодня нам необходимо продолжить работу по преодолению пандемии, укреплению экономики региона, повышению уровня заработной платы, качества жизни населения, недопущению социальной напряженности. А значит, нам как никогда необходима консолидация в обществе, укрепление взаимного доверия и поддержки.

В достижении этой цели важнейшим социальным партнером власти и работодателей являются профессиональные союзы, которые объединяют в Омской области 200 тысяч работающих и студентов. Основные цели и задачи сотрудничества закреплены в Соглашении о социальном партнерстве между Правительством Омской области, Федерацией омских профсоюзов, Омским региональным объединением работодателей. Практика показывает: там, где есть профсоюзная организация и руководитель коллектива эффективно взаимодействует с ней, основываясь на принципах взаимопонимания и взаимопомощи, там производственная деятельность более управляема и результативна, обеспечиваются права работников по вопросам начисления заработной платы, безопасные условия труда и социальные гарантии. Рассчитываем, что все стороны социального партнерства региона внесут свой вклад в укрепление этого общественного института для решения наиболее острых на сегодняшний день проблем.

Мы уверены: только совместными усилиями можно выполнить стоящие перед обществом задачи, сохранить в регионе социальную и экономическую стабильность.