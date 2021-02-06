Улыбались и смеялись: Появилось видео с камер наблюдения, на которое попали убийцы омского футболиста

В руках нападавшие держат тот самый пакет с пивом, из-за которого они и порезали Егора Дробыша с другом. Видео: 12 Канал

На допросе в полиции задержанный за убийство Егора Дробыша отморозок сказал:

- Нож выбросил через два дня, потому что все это время отлеживался. Было плохо, особенно когда посмотрел в интернете, что натворили.

Однако появившееся видео с камер наблюдения заставляет усомниться в этом. На кадры Геогргий Легачев и его напарник попали в первые минуты после расправы. Они заходят в магазинчик около ДК "Малунцева" в 1.27 ночи. С момента, когда они порезали двоих парней, прошло не больше 15 минут. Киоск находится метрах в 500 от места наЛегачев и его друг в приподнятом настроении. Оба шутят, улыбаются и смеются. В руках тот самый пакет с пивом, из-за которого они и напали на футболиста Егора Дробыша и его товарища.

После расправы отморозки продолжили кутить по городу. Они познакомились с компанией молодых людей у Советского парка и всю ночь распивали с ними спиртное. Кстати, именно записи с камер наблюдения позволили следователям раскрыть это дело. Сейчас Легачев, наносивший удары ножом, арестован и ждет суда. За убийство Егора и тяжелое ранение второму парню ему может грозить пожизненный срок.