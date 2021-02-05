Крупный пожар в Омске тушат 19 машин и 83 человека

Огромный склад тушат с полпятого утра. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Под утро в пятницу на окраине Омска произошло серьезное ЧП. На улице 2-й Казахстанской загорелся продуктовый склад площадью 4 000 тысячи кв. метров. Огонь удалось сбить, но пожар продолжают тушить до сих пор. На месте работают 19 машин и 83 человека.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Сообщение о происшествии на продуктовом поступило сегодня, 5 февраля, в 04.43, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Самостоятельно из склада до прибытия пожарной охраны эвакуировались 8 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Также сообщается, что в 6.29 благодаря оперативным и слаженным действиям участников тушения пожар удалось локализовать на площади 1200 кв. метров.