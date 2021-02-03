Названы перекрестки в Омске, где хотят запретить левые повороты

По словам и.о. директора департамента транспорта Вадима Кормильца, левые повороты на оживленных перекрестках - это очень опасно Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Не успели омские автолюбители смириться с введением выделенных полос для общественного транспорта в городе, как в мэрии им готовят новый сюрприз. Теперь в мэрии объявили борьбу с левыми поворотами в Омске. В горсовете сегодня озвучили список мест, где хотят повесить запрещающие знаки. Поворачивать налево там будет нельзя. Речь идет о следующих перекрестках:

- Ул. Герцена и ул. Рабиновича при движении в обоих направлениях;

Просп. Маркса - ул. Чкалова, при движении от ул. Думской;

Просп. Мира - Аллея Сазоновых, при движении от ул. Твардовского;

Просп. Мира - ул. Твардовского, при движении от ул. Заозерной;

Ул. 10 лет Октября, д. 109, при движении от ул. 4-я Линия;

Ул. 10 лет Октября - 20-я Линия, при движеноо от ул. 19-я Линия;

Ул. 10 лет Октября на пересечении с ул. 25-я Линия при движении от ул. 20-я Линия;

Ул. 24-я Северная - ул. 2-я Совхозная, при движении от ул. Красный Пахарь.

По словам и.о. директора департамента транспорта Вадима Кормильца, левые повороты на оживленных перекрестках - это очень опасно. Как правило, именно на них происходит максимальное количество аварий. Признал чиновник и то, что не всем омским дорогам элементарно хватает ширины для смещения и поворота налево. Острее всего проблема стоит в часы пик.

- Запрет левого поворота рассматривается на участках городских магистралей, где интенсивность потока, поворачивающего налево, в значительной степени сдерживает основной трафик в прямом направлении, и особенно остро это проявляется в часы пик, - сказал Вадим Кормилец.

Когда именно хотят запретить левые повороты на указанных участках, не уточняется.