Два года колонии и 24,7 млн компенсации: Вынесли приговор главе Исилькуля Владимиру Гиллю

Из-за действий Гилля бюджету Исилькуля был причинен значительный ущерб. Фото: скриншот видео

В Омской области завершился суд над бывшим главой Исилькуля Владимиром Гиллем. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло значительный ушерб.

По данным следствия, в 2018 году глава от лица местной администрации заключил муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции водопровода в Исилькуле на сумму 31,5 млн рублей с ООО «БлокСтройПроект». По условиям, все должны были сделать за 120 дней.

Несмотря на то, что работы до сих пор не закончены, Гилль распорядился выплатить подрядчикам всю сумму, предусмотренную договором. Уголовное дело возбудили по материалам проверки УФСБ. Гособвинение предлагало отправить Гилля в колонию на 5 лет. В итоге срок заключения уменьшился больше чем вдвое.

– Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Он взят под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба – 24,7 млн рублей.