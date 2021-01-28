Омские пожарные спасли ребенка, провалившегося под лед во время катания на тюбинге

Дети катались по полю на тюбинге и не заметили глубокую яму с водой.

ЧП случилось вечером 27 января в деревне Куликово Калачинского района. Местная ребятня каталась на ватрушке по полю. Дети даже не подозревали, что находящаяся рядом станция сбрасывает туда воду. Жидкость образовала внушительную вымоину глубиной пять метров. Эту яму затянуло тонкой коркой льда и занесло снегом, поэтому ее не было видно. Один из мальчиков, катавшихся по полю, угодил прямо в эту ловушку.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Местные жители попытались вызволить его своими силами. Но веревка, которую они принесли оказалась короткой и попавший в беду ребенок не смог до нее дотянуться. Сельчане обратились за помощью в МЧС.

– Вода, которую сливали в яму, была теплой. Это и спасло мальчика, – рассказал подробности спасательной операции пожарный Александр Ушаков. – Наша спасательная веревка достаточной длины. Вместе с моим коллегой Александром Хмелевским мы связали петлю на конце веревки и спустили в яму. Мальчик обвязал себя ею, и мы его вытащили. На месте происшествия уже была бригада скорой помощи. Мы передали спасенного им. Сейчас, со слов медиков, ребенку ничего не угрожает.