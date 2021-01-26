Омского гаишника Липина за крупную взятку приговорили к 3,5 года колонии и штрафу в 2,4 млн

Алексея Липина взяли под стражу в зале суда. Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске вынесли приговор бывшему начальнику отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Омску Алексею Липину. Его признали виновным в получении взятки в значительном размере. Уголовное дело в отношении экс-полицейского возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности ОСБ УМВД и УФСБ.

– По данным следствия, в апреле 2019 года обвиняемый 4 раза получил от знакомого адвоката филиала № 5 Омской областной коллегии адвокатов Сергея Гладуна взятку на общую сумму 120 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Деньги он брал за общее покровительство и попустительство по службе, за предоставление адвокату служебной информации об обстоятельствах ДТП, повлекших гибель потерпевших, сведений об их персональных данных и их родственников, за склонение родственников потерпевших воспользоваться юридическими услугами именно этого адвоката, а также за беспрепятственное предоставление копий документов по уголовным делам и материалам проверок по фактам ДТП, необходимых для обращения в страховую компанию.

В качестве вознаграждения юрист приносил гаишнику «откаты» со своих гонораров. Во время обыска дома у Липина нашли 4 млн рублей. Эти деньги изъяли и арестовали в счет оплаты штрафа, назначенного в качестве наказания за преступление.

После возбуждения уголовного дела Липина уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В ходе следствия экс-полицейский вину не признал. Однако адвокат признался в содеянном и активно сотрудничал со следствием. Это помогло ему избежать наказания за дачу взятки.

– Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки – 2,4 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, Липин на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Наложенный в ходе следствия арест на денежные средства в размере 4 млн рублей постановлено сохранить до оплаты штрафа, а также конфисковать в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.