Омичка, с чьего молчаливого согласия сожитель забил 3-летнего ребенка, отработает преступление

Омичку приговорили к обязательным работам, но родительских прав лишать не стали.

В середине лета 28 июля Омск потрясла история гибели 3-летнего мальчика из деревни Пресновка Оконешниковского района. Его отчим крепко выпил и позвал маленького мальчика на серьезный разговор. Ребенок якобы сильно шумел и мешал ему отдыхать. 34-летний мужчина один раз сильно ударил малыша в живот и этого хватило, чтобы он погиб.

Мать мальчика сначала пыталась спасти сожителя от суда. Вместе они придумали легенду о том, что мальчик упал и ударился, когда качался на качелях. Но ложь быстро раскрылась и у следствия не осталось сомнений в том, что отчим виновен в смерти пасынка. Вопросы возникли и к действиям матери, которая вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, просто уложила ребенка спать. У 24-летней девушки кроме погибшего сына осталось еще трое детей, один из которых новорожденный. Именно о лишении прав на них задумались контролирующие органы после выяснения подробностей дела. Но суд решил не прибегать к таким радикальным мерам.

Мировой суд Оконешниковского района признал 24-летнюю девушку виновной в оставлении ребенка в опасности и ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. Ей назначили наказание в виде 550 часов обязательных работ за то, что омичка не пресекла случаи жестокого обращения с детьми и ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Свою вину девушка полностью признала.

Также по сообщениям прокуратуры, суд вынес три частных постановления в адрес Управления образования Оконешниковского муниципального района Омской области, БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Оконешниковского района», ОМВД России по Оконешниковскому району. Их обвиняли в недостаточной профилактике безнадзорности несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении полномочий по этим вопросам.