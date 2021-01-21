«Я извиняюсь перед жителями омского севера»: Губернатор Бурков высказался о замерзающей Знаменке

Глава региона прокомментировал ситуацию в замерзающей Знаменке. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня в эфире программы «Диалог с губернатором» глава региона ответил на вопросы жителей. Ожидаемо главными темами стали замерзающая Знаменка, вакцинация, проблемы с транспортным сообщением на селе и третью волну пандемии. Приводим самые интересные моменты разговора с губернатором Александром Бурковым.

О ПЛОХОМ ОТОПЛЕНИИ В КВАРТИРАХ ОМИЧЕЙ

- На Московке была авария, но её устранили. Однако боялись давать высокое давление, поэтому было не очень тепло в квартирах, - объяснил Александр Бурков. - Основная проблема – износ сетей и боязнь прорывов. Температурный режим поднимали плавно, поэтому люди и имели низкую температуру в своих квартирах. Были сбои в работе управляющих компаний, ресурсно-снабжающих организацией. Пробуксовки были. С ними разбирается областная прокуратура, администрация города и минэнерго.

О ЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ЗНАМЕНКЕ

- По поводу ситуации в Знаменке: я, как руководитель региона, должен принести извинения жителям, которые столкнулись с этой проблемой. Это недоработки органов местного самоуправления и областного правительства. Тевризское месторождение газа исчерпало свои возможности. Мы сделали электрические сети, но не успели установить электрокотлы. Те, кто живёт в Знаменке, сидит на электротермии - резкий скачок в плате. Они получат компенсацию разовую в размере 17 тысяч 427 рублей. А те, кто на печное отопление перешли, получат компенсацию чуть больше 5 тысяч рублей. Мы начинаем поиск подрядчиков для установки 323 котлов в Знаменке. Часть людей уже установили их за свои деньги, и они получат за это компенсацию. Будем ждать прихода большого газа с Омска. Мы строим большой трубопровод и в этом году начинаем строительства трубопровода с Большеречья до Тары. Вот таким образом будем решать эту проблему. Газ замерзает в трубах, шестая скважина у нас не работает. Её ремонт в 2019 году не дал результата. Так что, пока не подадим газ в Тару, будем жить вот так.

О ВАКЦИНАЦИИ

- К 5 февраля мы должны открыть все 50 пунктов вакцинации. Сегодня работают 13 в муниципальных районах, а должно быть открыто (в ближайшее время) 20. Я смотрел, как идёт вакцинация. Люди записываются. Каждая поликлиника имеет реестр желающих, которые готовы прийти и сделать прививку, в том числе и те, кому 60 лет. Я буду ставить прививку. Как только антитела G у меня упадут, я буду вакцинироваться. У меня ещё высокие титры антител G.

О ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ ПАНДЕМИИ

- Расслабляться нельзя. Респираторные заболевания в феврале будут, койки будут востребованы. И наша задача – не получить резкого скачка, чтобы сезонные болезни не наложились на ковид. Сейчас минздрав всё это понимает, они держат коечный фонд с запасом. Обеспечены лекарствами. Мы держим пока общий объём коечного фонда под ковид. Мы уже много отделений открыли в районах, чтобы их жители не ездили далеко в город. Расслабляться не надо, но и сильно паниковать тоже не надо. Минздрав держит всё на контроле.

О ПРОБЛЕМАХ С АВТОБУСНЫМ СООБЩЕНИЕМ ОМСКОГО СЕЛА

- Просьба проконтролировать каждый из 63 маршрутов (на днях их передали на обслуживание частным перевозчикам. - Прим. Авт.) - сохраняются ли заезды в те места, которые раньше обслуживались "Омскоблавтотрансом"? Это вопрос болезненный, транспорта пока нет. В понедельник на аппаратном совещании просьба доложить, - обратился к министру строительства и транспорта губернатор.