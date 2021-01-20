«Тут на печки не свалишь»: В Омском воздухе нашли аммиак и сероводород

Ночью плотный смог окутал практически весь город. Фото: ВКонтакте

Сегодня ночью омичи по всему городу ощущали сильный запах гари. Тяжелый густой смог укрывал сразу несколько районов города, о чем люди сообщали в соцсетях.

- Вонь как будто жженой резиной, как шины жгли. В мкр. Входной при закрытых окнах это чувствовалось. Тут на печки точно не свалишь. Это сколько нужно печей шинами затопить? - жалуется одна из омичек в соцсетях.

В подтверждение своих слов омичи публиковали фотографии дымки. Фото: ВКонтакте

- Дышать нечем, даже в квартирах стоит запах. Такое ощущение, что Кузбасс здесь, и испытание качества угля испытывается каждый день и круглый год, во все времена года, - негодует другой пользователь, живущий в районе Самарки в Кировском округе.

Смог с неприятным запахом ощущали жители разных районов. Фото: ВКонтакте

Кто-то в комментариях предполагает, что в этом может быть виноват частный сектор, который топит печи, а другие комментаторы не видят ничего удивительного в том, что в морозы котельные вырабатывают больше дыма.

Пользователи активно делились фотографиями в соцсетях. Фото: ВКонтакте

- Так морозы такие стоят, котельные работают в двойном режиме! Вот вам и дым "туман", - отмечает одна из омичек.

В пресс-службе минприроды подтвердили, что в минувшие сутки было много обращений со всех районов города, поэтому они выехали на отбор проб.

- В связи с массовыми обращениями граждан со всех административных округов на едкий запах гари и смог, был организован выезд передвижной лаборатории в ночное время. Замеры проходили в окрестностях Сибирской птицефабрики. На исследуемых территориях наблюдалось сильное задымление. Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций сероводорода 1,5 ПДК, аммиака 2,15 ПДК, взвешенных частиц РМ2,5 1,5 ПДК. Информация передана в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, - рассказала и о результатах проверки в минприроды.