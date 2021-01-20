Оператор связи помог в организации первого спортивного мероприятия в 2021 году: обеспечил команды стартовыми номерами, необходимой канцелярией и сувенирной продукцией, а также предоставил призы. В этом году омская лыжная трасса собрала около 300 юных спортсменов из Омской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Томской областей, Красноярского, Алтайского краев и Казахстана.На протяжении четырех дней на лыжне спортивной базы «Альпийская деревня» спортсмены 2005–2010 годов рождения боролись за победные места в трех дисциплинах: спринт классическим стилем, гонка с раздельным стартом свободным стилем и гонка с масс-старта классическим стилем.«Мы девять лет поддерживаем эти соревнования. Видим, что с каждым годом они пользуются все большей популярностью у лыжников со всей страны и ближнего зарубежья. Во время турниров мы наблюдаем, как растет сноровка и мастерство команд. Гонки позволяют спортсменам почувствовать соревновательный дух и вкус победы», – отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.Всероссийские лыжные соревнования увенчались триумфом для омских спортсменов: они завоевали 21 медаль. В первый соревновательный день все лыжники в своих группах состязались в индивидуальных гонках классическим стилем. На дистанции 3 км среди девушек 2005–2006 годов рождения победу с большим преимуществом одержала спортсменка из Любинского района, перворазрядница Кристина Семенихина. Второе место на этой же дистанции и возрастной группе завоевала еще одна представительница Омска Арина Фомкина. Сразу два спортсмена среди мальчиков 2005–2006 годов рождения показали одинаковое третье время на дистанции 5 км. Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Крутой горки Владислав Литвиненко.В заключительный день состоялся необычный забег — гонки с масс-старта без ограничения в возрасте. Необычным он считается из-за того, что все спортсмены стартуют одновременно, но при этом существует определенный принцип расстановки: лыжники с наивысшим рейтингом встают на выгодные места на старте. По итогам забега главные награды выиграли Максим Плюснин, Виталий Шевцов и Владислава Цурикова из Новосибирской области, Алина Двойникова и Кирилл Мальцев из Томской области, Владислава Лобкова из Кемеровской области.Наградная кампания проходила с соблюдением всех требований Роспортебнадзора. Победители и призеры соревнований получили медали и дипломы от министерства спорта Омской области и ценные подарки от «Ростелекома». По многолетней традиции в награждении принимал участие и сам Владимир Долганов.