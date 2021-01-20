Прокуратура Омска почти год была без руководителя. Предыдущий главный прокурор города Алесей Полубояров, занимавший это место 11 лет, ушел в отставку еще в начале прошлого года. Он перешел на работу в областную прокуратуру. А позже получил назначение в Краснодарском крае.И вот официально стало известно, что новым прокурором города назначен старший советник юстиции Павел Попов. Информацию уже подтвердили в ведомстве.- До недавнего времени Павел Попов занимал должность прокурора Советского административного округа города Омска, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.44-летний силовик имеет большой опыт работы в органах. До этого работал начальником отдела по делам несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры. Позже руководил прокуратурой Советского округа - с 2018 года. Теперь же получил высокий пост.Новый прокурор города коренной омич. Павел Попов родился в Любинском районе 12 июня 1976 года. Школу окончил в поселке Красный Яр. Дальше была Академия МВД, работа рядовым следователем прокуратуры в начале нулевых. Дальше он дослужился до поста помощника прокурора. И карьера Попова пошла вверх.С 2005 по 2010 год он трудится заместителем прокурора Кировского округа по надзору за процессуальной деятельностью. С 2010 по 2018 год - начальник отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры Омской области. Павел Попов женат, он воспитывает две дочери.