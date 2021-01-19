Омичи, как и многие другие верующие по всей России, сегодня отмечают один из главных православных праздников Крещение. Довольно экстремальной традицией является окунание в прорубь. Чтобы несколько раз нырнуть в ледяную воду зимой нужно действительно обладать силой воли.Омичи не из пугливых, поэтому активно окунаются и делятся впечатлениями в соцсетях. Многие собираются целыми компаниями, чтобы совершить традиционный обряд. Вот такая компания отправилась в этом году на одну из купелей в Кормиловку.Популярным местом для купания у омичей как обычно является Ачаирский монастырь. Особенно актуальным местный источник стал в этом году, ведь в городе официальных купелей не оборудовали, а монастырь находится относительно недалеко т города. Вот несколько фото оттуда.Также делятся омичи и видео о том, как совершают праздничный обряд.