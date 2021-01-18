Сегодня перед нотариатом в Российской Федерации поставлены важные задачи по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, которые осуществляются путем совершения нотариальных действий, а так же по предупреждению судебных споров посредством создания доказательств, имеющих особую юридическую силу.При совершении нотариальных действий нотариус независим и подчиняется только закону. В то же время деятельность нотариусов контролируется как государством в лице суда, так и органами нотариального сообщества, нотариальными палатами. Нотариальные палаты – это некоммерческие организации, выполняющие публично-правовые функции по контролю за деятельностью нотариусов, а так же по оказанию помощи и содействия в профессиональной деятельности.Каждый нотариус России обязательно должен быть членом нотариальной палаты своего региона. В настоящее время в состав Нотариальной палаты Омской области входят 102 нотариуса. Высшим органом управления нотариальной палаты Омской области является общее собрание нотариусов. На общем собрании нотариусы выбирают правление нотариальной палаты, президента, а также утверждают состав некоторых комиссий, отвечающих за определенные направления деятельности нотариальной палаты.21 декабря 2020 года проводилось общее собрание членов Нотариальной палаты Омской области, на котором состоялись выборы Президента Нотариальной палаты. В результате тайного голосования Президентом был избран нотариус города Омска Зимницкий Андрей Геннадьевич. Свои обязанности в должности президента Андрей Геннадьевич будет исполнять в течение трех лет. Ранее президентом Нотариальной палаты Омской области в течение 15 лет была Эдельштейн Марина Ивановна. На общем собрании нотариусы выразили благодарность Марине Ивановне за ответственную и добросовестную работу и уверенность в том, что Андрей Геннадьевич достойно продолжит работу в должности президента Нотариальной палаты Омской области.