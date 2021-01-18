Порядка 100 теплых остановок уже работает в Омске и их продолжают устанавливать в городе. Однако сибиряков этот факт не радует. Как и предполагалось, павильоны тут же облюбовали люди без определенного места жительства. В остановках они спасаются от холодов. А пассажиры из-за специфического запаха от бездомных стараются не заходить внутрь. Все чаще можно наблюдать картину: в теплой остановке спит бродяга, а пассажиры стоят на улице в ожидании нужного автобуса. «Комсомолка» решила узнать, как в Омске собираются решать эту проблему. Жители в соцсетях постоянно жалуются на бездомных. 5 наивных вопросов мы задали ООО «Капитал-Строй» - эта компания отвечает за содержание теплых остановок.1. Как часто омичи жалуются через кнопку вызова диспетчера на бездомных?- Омичи редко жалуются диспетчерам на бездомных, в основном их интересует, где их автобус и на чем доехать им до определенного места, - ответили в компании.2. Жителям обещали: диспетчеры по камерам будут следить, чтобы в павильонах не находились бездомные. Почему никто за этим не следит и бродяг не выгоняют?- Видеонаблюдение ведется круглосуточно. Диспетчерская у нас работает круглосуточно. В случае появления бездомных людей в ТОКах вызываются полиция, скорая и охранное предприятие. Но бездомные люди это тоже люди и у них есть право нахождения в остановке. Тех, кто нетрезв или хулиганит, забирает полиция и уводит. Но это ненадолго - они в ближайшее время возвращаются. Нет закона, чтобы выводить бомжей с остановок.3. Какое решение проблемы видят в ООО «Капитал-Строй»?- Это помещение бездомных в приюты. Но насколько нам известно, бездомные не горят желанием там задерживаться. Несмотря на проблему с бомжами, нельзя сказать, что остальные омичи не пользуются торгово-остановочными комплексами. Каждый рабочий час остановками пользуются порядка 40-60 человек. Если говорить о центральных улицах, то там речь идет о 100-150 человек в час.4. Почему иногда утром остановки закрыты?- Охрана осуществляется круглосуточно компанией СТБ. Они же физически открывают и закрывают остановку график работы остановок с 6:00-23:00. Ориентируемся на работу общественного транспорта, так как торгово-остановочные комплексы работают для их пассажиров. Случается человеческий фактор, ошибки или охрана не смогла открыть остановку по какой-то причине. Бывает, что замок замерз или его испортили.5. Часто в ТОКах бывает грязно. Как часто их убирают и моют?- Уборка производится каждый день один раз клининговой компанией. Часто после уборки люди, находящиеся внутри остановки, сами бросают бумажки или заходят бездомные и оставляют после себя мусор. Уборка всегда видна на камерах и отмечается в журнале диспетчерами. Сумма на эти цели выделяется всегда разная. Все зависит от погодных условий и времен года. В среднем варьируется цена примерно в 10т.р. за один ТОК в месяц.КОМПЕТЕНТНО«Вандализм омичей – частый факт»- Практически каждый день что-то происходит: нарисуют надпись, либо пытаются оторвать колонку, где проигрывается музыка. Вандализм – это частый факт жизни ТОКов., - рассказали «Комсомолке» в ООО «Капитал-Строй». – Часто ночами люди в алкогольном опьянении или бездомные бьют двери, пытаясь попасть в помещение погреться. Кто-то вредит просто с целью вандализма. Также дрифтеры на машинах заезжают в ТОКи, в тот момент, когда хотят пустить в занос свое авто. На ремонт выделяем сотни тысяч, какую-то часть удается возместить с хулиганов. Остальное восстанавливается за счет компании.