Крупный пожар произошел сегодня рано утром на Левом Берегу Омска. Там загорелся гаражный бокс с грузовыми автомобилями. В здании работало несколько фирм по их ремонту. Сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС в 07:06 утра. Когда пожарные приехали на место, все здание уже было охвачено огнем.- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля на площади 1,8 тыс. квадратных метров. В 09:48 возгорание было локализовано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.После этого здание еще несколько часов проливали водой. В тушении огня участвовало 9 машин службы \\"01\\" и 46 человек личного состава. Всего в гаражном боксе находилось 16 грузовиков. Из них выгорели 4 автомобиля. Но главное, что удалось избежать пострадавших. Сейчас спасатели выясняют причины этого крупного пожара.