Страшная авария в Омске произошла на Красном Пути в ночь с 1 на 2 января. Столкнулись \\"Мазда\\" и машина \\"Датсун\\" \\"Яндекс.Такси\\". От удара обе иномарки буквально разорвало на части. Два человека, сидевших в \\"Мазде\\", погибли на месте. А вот людей в такси сильно зажало в салоне. Пассажирка и водитель долгое время не могли выбраться. Доставать их из искореженной иномарки пришлось спасателям.И пассажирка такси, и водитель находились в шоковом состоянии. Сразу же в соцсетях появилось видео с места жуткой аварии. Девушка даже разговаривала и постоянно просила:- Вытащите меня отсюда, пожалуйста!В тяжелом состоянии обоих доставили в больницу с различными травмами. Как выяснилось позже, таксист скончался. Умерла и пассажирка \\"Датсуна\\". Как выяснилось, ее оказалась 24-летняя студентка мединститута Татьяна Ботян. Она училась на факультете \\"Лечебное дело\\" и в ближайший год должна была закончить учебу. Омичка мечтала работать врачом и помогать людям. Но ее жизнь оборвалась трагически. В ту роковую ночь она ехала в такси со своим молодым человеком. В вузе шокированы трагической смертью Татьяны Ботян.- Чуть-чуть не доучилась, а жизнь уже закончилась, - написала в соцсетях сокурсница погибшей студентки.Кто виноват в этой жуткой аварии, до сих пор неясно. В социальных сетях омичи утверждают, что водитель \\"Мазды\\" мог быть нетрезв и выехал на встречную полосу.