2020-07-27T08:31:07+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 года в Омске: Сразу 52 выпускника сдали экзамен на 100 баллов

Еще 6 человек получили высший балл по физике и истории
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сразу 52 выпускника сдали экзамен на 100 балловСразу 52 выпускника сдали экзамен на 100 балловФото: Иван ВИСЛОВ
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В министерстве образования продолжают подводить итоги ЕГЭ. По результатам экзаменов в Омске 52 стобальные работы по всем предметам. По последним данным, за ЕГЭ по истории 2 человека получили высший балл, хотя в прошлом году это удалось всего 1 человеку. По физике 100 баллов получили 4 выпускника.

Ранее стобалльных результатов было зафиксировано 46 в экзаменах по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике.

Получить высший балл сразу по нескольким предметам удалось Никите Никитину, учащемуся лицея №64. Выпускник получил 100 баллов по профильной математике и информатике.

- Что касается самого экзамена – некоторое волнение, конечно, присутствовало, но не больше, чем на обычной олимпиаде. Да и пункт приема экзаменов находился прямо у дома, смог выспаться. Перед пунктом приема экзаменов, кстати, мы стояли подальше друг от друга, по секторам, соблюдали меры безопасности, этот момент был забавным, - рассказал Никита.

Также в министерстве напомнили, что узнать свои результаты школьники могут в учебных заведениях или на сайте. Окончательные итоги ЕГЭ 2020 еще не подведены, работы еще проверяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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