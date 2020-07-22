Мэр Омска Оксана Фадина: Стремимся создать город, удобный для жизни

Проходивший в ноябре Международный форум России и Казахстана дал Омску беспрецедентную возможность получить 1 млрд рублей на ремонт домов гостевого маршрута. На них привели в порядок 152 фасада и 52 крыши многоквартирных домов. Еще 8 многоэтажек отремонтировали силами муниципалитета.

В этом году масштабный ремонт запланирован еще на 278 аварийных домах. Оксана Фадина обратила внимание на рост ветхого жилья. В прошлом году добавилось еще 103 таких объекта. Мэр проинформировала депутатов, что в ближайшие годы планируется расселить 1711 квартир в 139 постройках.

Ремонт дорог

В городе продолжается ремонт дорог, который теперь проводится комплексно - с обустройством бордюров, освещения, ливневой канализации, установкой светофоров и нанесением разметки. На приведение в порядок 18 дорог в прошлом году по нацпроекту выделено 987 млн рублей. Благодаря этому уровень качественных и безопасных дорог в 2019-м вырос до 60,7 %. С учетом ремонта еще на 17, который проводится сейчас, он повысится до 69,9 %.

В этом году будет построена новая проезжая часть по улице 3-й Островской. Она станет дублером улиц 70 лет Октября и Красный Путь и позволит значительно разгрузить трафик в городе.

В минувшем году навели порядок и с тем, что находится по обочинам. Уже вывезли 430 незаконно установленных павильонов, уродовавших облик города. Также прописаны четкие требования к вывескам на зданиях, установлены новые теплые остановки. Убраны рекламные конструкции, засорявшие общий вид улиц.

Общественный транспорт

Мэр отметила существенное улучшение ситуации с общественным транспортом. Оксана Фадина напомнила: два года назад дела обстояли настолько плохо, что под вопросом оказалось само его существование.

Начать выход из кризиса позволила транспортная реформа. В 2019 году в Омске заработала крупнейшая после Москвы и Петербурга автоматизированная система оплаты проезда в транспорте. Переход на безналичный расчет сделал доходы перевозчиков прозрачными. В результате они выплатили на 57,5 млн рублей больше налогов и страховых взносов.

В 2017 году задолженность ПАТП составляла 987 млн рублей. За два года она уменьшилась до 463 млн. Износ общественного транспорта удалось сократить с 91 до 61%. Закуплено более 220 новых автобусов. На 2,2 млн человек увеличился пассажиропоток, а значит, и доходы перевозчиков.

Новый транспорт - это не только удобство для омичей, но и сокращение расходов на ГСМ и обслуживание. За год на этом сэкономили 310,4 млн рублей.

- Итогами работы, начатой в 2019 году, стали наша победа в отборе Минтранса РФ и получение субсидии на погашение 60 % платежей за 33 новых, современных троллейбуса. В сумме это более 700 млн экономии. Первые машины приедут уже в августе, - рассказала Оксана Фадина. - По трамваям и троллейбусам износ превышает 95 %. Но при содействии губернатора удалось договориться о поставке в этом году 24 новых трамваев на условиях беспроцентной рассрочки.

Строительство и ремонт садиков и школ

В 2019 году доля детей, ожидающих очередь в садик, сократилась до 24 %. Создано 1056 дополнительных мест, более половины из них - в яслях.

По нацпроекту «Демография» построено 4 детских сада. До 2021 года откроются еще 7 на 1440 мест. В 13 действующих появятся ясельные группы для 250 малышей. Решается вопрос с садиками в микрорайонах Рябиновка и Серебряный Берег.

Завершается строительство школы в Амурском-2 на 1122 места. По нацпроекту «Образование» возводятся школы по ул. Завертяева и Космическому проспекту - в общей сложности на 1672 места.

Сейчас износ омских образовательных учреждений составляет более 60 %. В 2019 году выделено 202 млн рублей на ремонт в 128 школах, 45 садиках и 9 ДШИ. Кроме того, для 170 учреждений закуплены мебель и оборудование.

Депутаты позитивно оценили работу администрации и приняли отчет мэра к сведению.

- Изменения в бюджете, которые принимались в нелегких условиях пандемии, были направлены на то, чтобы жизнь в городе не приостанавливалась, - отметил спикер горсовета Владимир Корбут. - Сегодня в Омске работают все программы, финансируемые из федерального, регионального и городского бюджетов. Все работает, благоустраивается, жизнь в городе кипит, и никакие эпидемии не заставят ее остановить.

Депутат Алексей Провозин отметил, что впервые за много лет удалось достичь эффективного взаимодействия мэрии и горсовета с облправительством и Заксобранием.

- Отчет полноценный, большой, подробный. Я лично оцениваю его на «хорошо», - сказал Провозин. - Все работает: город отапливается, вода есть, коммунальные системы в порядке. Город живет и развивается. По всем основным экономическим показателям город серьезно рванул вперед.

Алексей Саяпин отметил, что по сравнению с прошлыми годами в 2019-м бюджет Омска существенно наполнился.

- Мы вошли во множество программ. Существенно изменилась ситуация и по пассажирскому транспорту. Обновление подвижного состава способствует развитию не только муниципального транспорта, но и вынуждает коммерческие структуры менять свои автобусы на более комфортные, - считает он. - Мы заложили большие средства на строительство новых садиков и школ. Уверен, что тот запас движения вперед, который мы сделали в 2019-м, будет драйвером еще и на 2021-2022 годы.

Из первых уст: «Мы должны прислушиваться к мнению и запросам омичей»

Мэр Омска Оксана Фадина:

- Нашу работу в 2019 году определяла Стратегия социально-экономического развития Омска до 2030 года, цель которой - стабильное улучшение комфортности жизни в городе. Поэтому наша общая задача - быть открытыми передовому опыту, откликаться на запросы жителей и обязательно прислушиваться к их мнению. Нужно стремиться к формированию комфортного пространства города - удобного для жизни.