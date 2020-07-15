2020-07-15T12:11:56+03:00
Общество

В Омске одобрили строительство гостиницы на набережной, против которой были жители элитного дома

По поводу этой стройки в горсовете разразились настоящие дебаты
Станислав МУХИН
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Примерно так будет выглядеть отель, судя по фото проекта. ФОТО: ОмскрегионПримерно так будет выглядеть отель, судя по фото проекта. ФОТО: Омскрегион
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Ожесточенную дискуссию в горсовете вызвал вопрос строительства высотной гостиницы на набережной Тухачевского. Речь идет об участке под метромостом. Его получила фирма АФК "Система", которая должна вложить в проект не менее 1,5 миллиарда рублей.

Есть, правда, одно но: земля на выбранном участке хоть и отведена компании, но сейчас относится к рекреационной зоне. То есть строить там ничего нельзя - в паре десятков метров река Иртыш. Поэтому предлагается перевести назначение участка с рекреационной зоны в общественно-деловую. А против этого выступают жильцы элитного дома, напротив которого и появится новый отель "Хилтон". Судя по появившимся фото проекта, его высота будет не менее 10 этажей. А это значит, что здание закроет вид на реку жителям того самого элитного дома.

У мэрии своя правда: в департаменте архитектуры заявили, что публичные слушания по этой стройке уже состоялись. И никто из жильцов против на заседании не выступил. Однако депутат Алексей Ложкин на это ответил:

- У меня есть обращение от людей - они категорически против. А как у нас оповещаются жители о публичных слушаниях и где, вы сами прекрасно знаете. Для этого достаточно дать объявление в газете "Третья столица", которую очень трудно найти в городе. А люди-то против. Что мы будем с этим делать? - поинтересовался депутат Алексей Ложкин.

В департаменте ему на это ответили, что письмо жителей уже вне процедуры публичных слушаний, которые состоялись. В итоге депутаты разделились на два лагеря. Одни были против и предупреждали о том, что стройка вызовет гнев жителей. Опасались и того, что из-за возведения этого отеля придется поставить крест на существующей там велосипедной дорожке.

Однако некоторые депутаты все же поддержали строительство 4-звездной гостиницы "Хилтон". Много говорили о необходимом привлечении инвестиций в город и о том, что любой житель, конечно, будет выступать против стройки по соседству.

К дискуссии даже вынужденно подключилась мэр Омска. Она напомнила, что в городе и так очень много похороненных проектов и долгостроев. В частности привела в пример здание гостиницы у Телецентра, которое забросили и не довели до конца. В итоге большинство депутатов все же одобрили эту стройку и перевод земли на Набережной Тухачевского из рекреационной в общественно-деловую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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