Омичи сами выберут место для новой стелы со знаком «Город трудовой доблести»

В начале июля по решению президента Омску присвоен статус «Города трудовой доблести». Теперь на его территории должна появиться новая стела. Кроме того, теперь каждое 1 мая в Омске в честь присвоения звания будет устраиваться большой праздничный салют. Такие требования прописаны в законопроекта.

- Благодарю всех за совместный и важный труд. Наш город по праву получил высокое звание. В начале Великой Отечественной войны в Омске в кратчайшие сроки наладили производство продукции для фронта на 80 эвакуированных предприятиях, говорит мэр города Оксана Фадина.

В ближайшее время начнется создание проекта этой стелы. Необходимо так же и определить место для ее размещения. В пресс-службе мэрии Омска уже сообщили, что это предстоит сделать самим жителям

- В августе – сентябре этого года в Омске откроется голосование за проект и место установки стелы с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести», - сообщается в пресс-службе администрации Омска.

Добавим, что одним из наиболее вероятных мест размещения новой стелы считается мемориал Вечный огонь или Памятник Труженикам тыла на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Богдана Хмельницкого.