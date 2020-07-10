2020-07-10T12:28:15+03:00
Общество

Торговая Компания Воронцова разыграла второй автомобиль среди своих сотрудников!

Счастливчик получил новенький «Датсун».
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В минувшие выходные ТК Воронцова подвела итоги второй по счету мотивационной программы, проводившейся среди сотрудников компании с главным призом – АВТОМОБИЛЬ!

В торжественной обстановке, при соблюдении всех правил безопасности, был определен победитель, обладатель главного приза – АААААААВтомобиль!

Проведение мотивационных программ с ценными призами – стало традицией для компании. Напомним, первый розыгрыш был проведен в честь 15-летия компании в прошлом году в прошлом году.

В этот раз в программе участвовали следующие такие торговые марки, как «Love IS», «Галина Бланка», «Конфалье», «Слакон», «Гудвилл», «Руслада», «Сладиал», компания «Конфитой», «Сибирская белочка», «Чайный центр».

Торговая Марка «Love IS» -любимая всеми с детства жевательная резинка, настоящая машина времени и лучшее признание в любви;

Торговая Марка «Галина Бланка»: супы, бульоны, приправы и специи - все те продукты, которые добавляют «изюминку» в обычные, повседневные блюда!

Торговая Марка «Конфалье» - восточные сладости, зефиры, сдобное и слоеное печенье, по-домашнему вкусные, аппетитные и натуральных сладости!

Торговая Марка «Слакон» - это вкуснейшие вафли и печенье, крекеры и пряники, а также всеми любимые, не имеющие аналогов на нашем рынке, панкейки! Кредо компании: «Умение сочетать в продукте оригинальные рецептуры и традиционные полюбившиеся всем вкусы»

Компания «Чайный центр» на протяжении 22 лет завозит лучшие сорта чая с разных уголков планеты. Исключительное качество чайного листа, древнейшие секреты обработки, новейшие экологические технологии, изысканный купаж. Именно потому, в нашем городе любят и ценят торговые марки «Той», «Сарацин», «Самовар», «Принцесса востока»;

Торговая Марка «Гудвилл»: гречневая, овсяная, перловая, рисовая и манная крупа – далеко не весь ассортимент, продукции ТМ «Гудвилл». Помимо стандартного набора, ТМ «Гудвилл» регулярно радует нас своими новинками: сладкими и солеными кашами, супами быстрого приготовления, которые позволяют обеспечить нас набором необходимых микроэлементов и экономить самый ценный ресурс - время.

Торговая Марка «Руслада» - это печенье, пирожные, кексы и слоеные изделия. Сложно представить себе теплый уютный домашний вечер с друзьями и родными без ароматных и вкусных кондитерских изделий от ТМ «Руслада».

Кондитерское объединение «Сладиал» предлагает потребителю интересные и оригинальные продукты. ТМ «Печенин», «Мадемуазель Шоко», «Formel-de-caramel», «light-flight» - уникальные, яркие и запоминающиеся продукты, не имеющие аналогов на рынке!

Компания «Конфитой» - это производитель карамели, леденцов на палочке, жевательной резинка, драже, мармелада, игрушек с конфетами и многое другое.

«Взрыв мозга», «Лучик», «Взрыв пакет» - ведущие бренды, которые уже завоевали любовь маленьких потребителей по всей России.

Компания «Сибирская белочка» - сибирский секрет вкусных конфет! «Нежное суфле», «Я Такая», «Joli Ray», «Йогуртини» - вкуснейшие кондитерские изделия омского производства!

Крутится барабан, ииии, победителем становится…. ПЕЧЁНКИН АНТОН- торговый представитель!

«Спасибо компании за предоставленную возможность» - такой была торжественная речь победителя!

Также, в рамках программы, был разыгран утешительный приз – НЕДЕЛЯ ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА!

В комплекс загородного отдыха «Сказка» на целую неделю поедет Суворова Александра - торговый представитель.

Также подарочными сертификатами в комплекс загородного отдыха были награждены торговые представители, показавшие лучшие результаты продаж по каждой из торговых марок!

Что нужно делать, чтобы выиграть АВТОМОБИЛЬ:

1. Быть сотрудником компании (Супервайзером или Торговым представителем)

2. Продавать продукцию наших партнеров и зарабатывать купоны.

ТК Воронцова, Адрес: 10 лет октября, 174, тел. 77-97-97

Поздравляем с победой!!!

И посмотрим как это было:

Торговая Компания Воронцова разыграла Второй автомобиль среди своих сотрудников!.Выражаем благодарность нашим любимым партнерам за предоставленную возможность проведения мотивационной программы для отдела продаж ТК Воронцова: ТМ "Сладиал", "Галина бланка", "Конфитой", "LOVE IS", "Сибирская белочка", "Конфалье", "Руслада", "Гудвилл", "Чайный центр", "Слакон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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