«Невозможно было вызвать скорую и МЧС»: Из-за серьезной аварии половина Омска осталась без света

2020-й год продолжается. Накануне в Омске случился практически апокалипсис: без света осталась половина города – центр, Левый берег, Октябрьский округ. Электричество исчезло не просто в жилых домах – по свидетельству очевидцев, не работали телефоны экстренных служб. Больницы работали на резервных генераторах.

– Действительно из-за сбоев в работе провайдера сотовой связи на номер 101 невозможно было дозвониться по мобильному, но со стационарного телефона это можно было сделать без проблем. Мы работали в обычном режиме, – прокомментировала ситуацию официальный представитель регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова. – Вызовов было не больше, чем обычно – за сутки наши сотрудники выезжали тушить шесть пожаров.

Как выяснилось, из строя вышли сразу три подстанции: Прибрежная (Левый берег), Куйбышевская (улица 10 лет Октября, Омская, Линии, Чкаловский поселок) и Фрунзенская (центральная часть города).

– 9 июля в 21.08 по информации диспетчерской службы филиала ПАО "МРСК Сибири" Западные электрические сети произошло технологическое нарушение на подстанциях Прибрежной, Куйбышевская и Фрунзенской, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – В настоящее время бригады «Омскэнерго» работают на месте.

Через 2,5 часа после аварии удалось включить две подстанции – Куйбышевскую и Прибрежную, еще через час заработала – Фрунзенская.

ЧП совпало с другим бедствием – ночью Омск накрыл ураган с дождем и порывами ветра более 20 м/с. Возможно, авария и перебои с энергоснабжением случились как раз по этой причине. К счастью, серьезных происшествий не случилось, иначе невозможность дозвониться до скорой и МЧС могли бы стать фатальными.