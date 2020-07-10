2020-07-10T10:30:16+03:00
Происшествия

«Невозможно было вызвать скорую и МЧС»: Из-за серьезной аварии половина Омска осталась без света

Отключились сразу три подстанции
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске отключились сразу три подстанции.В Омске отключились сразу три подстанции.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

2020-й год продолжается. Накануне в Омске случился практически апокалипсис: без света осталась половина города – центр, Левый берег, Октябрьский округ. Электричество исчезло не просто в жилых домах – по свидетельству очевидцев, не работали телефоны экстренных служб. Больницы работали на резервных генераторах.

– Действительно из-за сбоев в работе провайдера сотовой связи на номер 101 невозможно было дозвониться по мобильному, но со стационарного телефона это можно было сделать без проблем. Мы работали в обычном режиме, – прокомментировала ситуацию официальный представитель регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова. – Вызовов было не больше, чем обычно – за сутки наши сотрудники выезжали тушить шесть пожаров.

Как выяснилось, из строя вышли сразу три подстанции: Прибрежная (Левый берег), Куйбышевская (улица 10 лет Октября, Омская, Линии, Чкаловский поселок) и Фрунзенская (центральная часть города).

– 9 июля в 21.08 по информации диспетчерской службы филиала ПАО "МРСК Сибири" Западные электрические сети произошло технологическое нарушение на подстанциях Прибрежной, Куйбышевская и Фрунзенской, – рассказали в пресс-службе омской мэрии. – В настоящее время бригады «Омскэнерго» работают на месте.

Через 2,5 часа после аварии удалось включить две подстанции – Куйбышевскую и Прибрежную, еще через час заработала – Фрунзенская.

ЧП совпало с другим бедствием – ночью Омск накрыл ураган с дождем и порывами ветра более 20 м/с. Возможно, авария и перебои с энергоснабжением случились как раз по этой причине. К счастью, серьезных происшествий не случилось, иначе невозможность дозвониться до скорой и МЧС могли бы стать фатальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, какая погода будет в Омске в выходные
В Омской области для врачей закупили средства индивидуальной защиты
В Омске ищут мужчину, который загадочно исчез еще в 1989 году
Гордость университета – выпускники
По северу Омской области пронесся ураган
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Медиация — способ продуктивного разрешения конфликта
Домашний адрес - природная здравница
Омич, сообщивший о бомбах в школах, получил крупный штраф
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Новое требование рынка труда – цифровые компетенции
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
«Мать загибалась от боли и падала в слезах»: В Омске на Советском пляже утонул 11-летний мальчик
Омичей с подозрением на ковид теперь будут возить на проверку в поликлинику на Левом берегу
Минздрав опроверг смерть ребенка, выпавшего из окна в Омской области