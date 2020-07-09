«Мы хотим работать!»: Омские рестораторы снова написали письмо губернатору

Омские рестораторы предприняли вторую попытку добиться открытия. С начала июля региональное правительство разрешило работу заведениям с летними верандами. Однако, по словам самих предпринимателей, шанс на спасение получили всего лишь 5-10% всех точек общепита. У остальных террас или веранд просто нет. Даже перевод ресторанов и кафе на доставку ситуацию не спасает: заведения все равно теряют огромные деньги.

При этом рестораторы недоумевают: торговые центры спокойно работают, там бывает еще больше людей в замкнутом пространстве. Но при этом стационарные рестораны не имеют разрешения властей на открытие. В итоге бизнесмены написали открытое письмо омскому губернатору. Для них такой подход непонятен.

- Все предприятия общедоступной сети (рестораны, кафе и т. п.) фиксируют убытки, и 40 % из них находятся на стадии банкротства, - говорится в нем. - Работа предприятий общественного питания только навынос или доставку кулинарных изделий позволяет платить минимальную заработную плату 10 % персонала, не покрывает затрат на коммунальные платежи и аренду помещений. Разрешение на работу летних кафе и веранд затрагивает лишь 5–10 % предпринимателей». «Мы готовы и хотим работать. Когда разрешена работа торговых центров, фитнес-залов, салонов красоты, где осуществляется массовое скопление людей и длительное их пребывание, запрет на работу предприятий общественного питания необоснован и непонятен.

Омские рестораторы просят разрешить им открыться. Как они считают, только так можно спасти предприятия. Но многие все равно в итоге станут банкротами. Пережить эти месяцы без возможности зарабатывать смогут не все заведения города.

- Убедительно просим вас повторно рассмотреть вопрос и принять решение о разрешении работы предприятий общественного питания. Уверены, это позволит сохранить значительную часть заведений и рабочих мест, - говорится в открытом письме на имя губернатора Омской области Александра Буркова.