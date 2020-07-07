Омичи выберут объекты благоустройства на 2022 год

Такой заблаговременный подход неслучаен. Он хорошо зарекомендовал себя при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», когда заранее были определены подрядные организации, приступившие к работам в соответствующие сроки в этом году. Эта практика действует и при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Сейчас мы проведем отбор территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Это позволит заблаговременно разработать дизайн-проекты, – рассказывает первый заместитель Департамента городского хозяйства Администрации города Омска Михаил Горчаков. – В следующем году пройдут общественные обсуждения, будут приниматься предложения, проводиться корректировки, разрабатываться проектно-сметная документация. А к концу этого года пройдут аукционы среди подрядных организаций, которые приступят к работам в 2022 году.

Голосование продлится 2 недели, до 17 июля включительно. Заявки будут приниматься в рабочее время с 08:45 до 17:45 в администрациях округов. Оставить свой голос омичи смогут на портале администрации во вкладке «Активный горожанин». Для исключения накруток, чтобы оставить свой голос, нужно будет авторизоваться через сервис «Госуслуги».

По результатам голосования ранжированный перечень будет рассмотрен на общественной комиссии и будет утвержден список территорий для благоустройства. Вся информация по итогам голосования и количеству голосов, отданных за тот или иной объект, будет размещена на сайте администрации города Омска.

Почему нельзя взять территории, которые не победили в подобном голосовании, проходившем этой зимой? Нужно услышать актуальное мнение омичей на данный момент, кроме того, нужно учесть мнение как можно большего количества людей, считают в мэрии.

«Планируется максимально учесть мнение граждан, общественных организаций», – считает Михаил Горчаков. – Для этого в мэрии даже создан Центр компетенций, который будет непосредственно работать с архитекторами и общественниками. С учетом всех рекомендаций и периодов голосования это даст возможность качественно и эффективно подготовиться к процессу голосования.

Важно

Какие территории будут выставлены на голосование:

КАО

- мкр-н Прибрежный

- ул. Мельничная

- сквер по ул. Торговая

ЛАО

- бульвар Ф. Крылова

- ул. Моторная

- сквер Ветеранов

САО

- пл. Лицкевича

- Старозагородная роща

- сквер Дружбы народов

ЦАО

- сквер по ул. Булатова

- Соборная площадь

- Городской сад

ОАО

- сквер по ул. 6-я Шинная

- сквер им. Панфилова

- сквер в районе ул. 15-я Рабочая