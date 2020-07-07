Мэр проверила, как идет строительство детсада в Рябиновке

Объект планируют закончить до конца этого года и сдать в эксплуатацию в следующем. Мэр Омска Оксана Фадина проверила состояние здания, где будет располагаться дошкольное учреждение, рассчитанное на 310 мест, пообщалась с руководителями новой подрядной организации, которая завершит этот долгострой.

Электронный аукцион на муниципальный контракт, который предусматривает выполнение строительно-монтажных работ на этом объекте на сумму более 78 млн рублей, выиграла ООО Строительная компания «Лидер». Предыдущий подрядчик испытывал серьезные финансовые проблемы, но расторгать договор с администрацией не хотел. В итоге фирма обанкротилась. С гендиректором ООО Строительная компания «Лидер» Константином Овчинниковым Оксана Фадина внимательно осмотрела внутреннее состояние объекта и прилегающую к будущему садику территорию. Мэр обращала внимание буквально на все: чем будет производиться внешняя отделка, как благоустроят детскую площадку, с каких внутренних работ начнет свою деятельность на объекте подрядчик и многое другое. Такое пристальное внимание градоначальника, впрочем, неудивительно, ведь для любого жилого микрорайона, а для Рябиновки особенно, появление социального объекта, будь то школа или детский сад, является определяющим фактором комфортного проживания людей.

- В Рябиновке есть полная потребность в этом детском саду, но родителям и ребятишкам пока приходится ездить в дошкольное учреждение, которое расположено достаточно далеко, и это мы решили поправить, - считает мэр Оксана Фадина. - С точки зрения проведения торгов, очень важно было, чтобы третий подрядчик, который заходит на этот объект, обладал необходимыми компетенциями. Сегодня я спокойна: с этой подрядной организацией мы работали на других объектах муниципального заказа, они подходят к работе очень основательно, есть свои трудовые ресурсы, своя техника.

И хотя до сдачи в эксплуатацию детсада в Рябиновке еще далеко, уже сейчас мэрия ведет работу по подготовке закупок «начинки» для будущего сада: всего того, без чего невозможна нормальная и комфортная жизнь детишек. Такой подход неслучаен - это делается для того, чтобы как можно скорее обустроить готовое помещение и принять юных жителей микрорайона. После того как в декабре ремонт будет закончен, - пояснила Оксана Фадина, - начнется этап работы с контрольно-надзорными органами, которые выдают разрешительные документы - МСЧ и Роспотребназдором. У мэрии с ними налажен хороший рабочий контакт, и это дает понимание, что все будет сделано в срок.

А пока строители начинают готовить площадку к завозу материалов, чтобы начать отделывать фасады, благоустраивать территорию и параллельно внутри объекта вести отделочные работы: оштукатуривание стен, выполнение стяжки полов и прокладку сетей.