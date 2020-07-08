В омской колонии строгого режима началась вспышка вируса: у всех заболевших взяли тесты на COVID-19

Довольно серьезное происшествие в свете последних событий с пандемией ковида произошло в омской колонии строгого режима № 6. Там выявили вспышку некоей вирусной инфекции. По информации областного УФСИН, у всех заболевших заключенных уже взяли первые тесты на коронавирус. Пока он ни у кого из них не подтвердился.

Тем не менее исправительное учреждение перевели на карантин. Все сотрудники будут теперь работать сменами по две недели. Все это время они не смогут покинуть стены колонии. Медики там также трудятся в круглосуточном режиме.

- В УФСИН до особого распоряжения приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками, получение передач. Передачи в учреждения УФСИН России по Омской области можно заказать через интернет-магазин на сайте ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России, - сообщает пресс-служба областного УФСИН. - В исправительные учреждения и следственные изоляторы УФСИН России по Омской области категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников уголовно-исполнительной системы с повышенной температурой тела.

"Комсомолка" пыталась дозвониться до начальника пресс-службы ведомства Виталия Рохмитрова, чтобы уточнить сколько заключенных заразились и есть ли среди них тяжелобольные. Но у него сначала было занято, потом сотовый оказался отключен.

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