Коронавирус в Омске, последние новости на 30 июня 2020: Еще одну больницу из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин

Коронавирус в Омской области не отступает, несмотря на планы главы минздрава Ирины Солдатовой победить опасную инфекцию к 1 июля. Победой она готова считать стабильные 20-30 случаев в сутки. Однако пока до этих цифр очень далеко. В среднем они в несколько раз выше. За последние сутки коронавирус подтвердился у 78 омичей. С начала пандемии от страшного диагноза уже умер 31 сибиряк.

Статистика на 29 июня.

Вслед за вспышкой коронавируса в доме престарелых, сразу несколько случаев COVID-19 выявили в одной из омских больниц. Речь идет о Городской больнице №1 имени Кабанова. Там сразу у нескольких медиков выявили положительный тест на коронавирус. Причем как у сотрудников поликлиники, так и у медиков из стационара. Из-за вспышки сразу три отделения больницы закрыли на карантин. Но в региональном минздраве омичей успокаивают.

- Помощь всем пациентам оказывается в полном объеме. Сотрудники на боевом посту, есть несколько заболевших, но они заразились вне стен стационара. Еще раз подчеркнем, что коронавирус проник в самые разные сферы жизни, люди заболевают на работе, общаясь с друзьями, в семьях. Попадая в стационар любой больницы по совершенно иной причине, такой человек становится источником заболевания, - подчеркнули в ведомстве.

Тем не менее, власти считают, что ситуация с коронавирусом в Омской области под контролем. Регион перешел на третий этап отмены ограничений. Работают все торговые центры, кафе с летними верандами. Ресторатором, кстати, разрешили рассаживать за один столик более двоих гостей. С 6 июля в Омской области разрешается работа фитнес-центров. С начала июня отменены карантин для прилетающих в Омск из других регионов, а также обсерваторы.