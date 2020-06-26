Как экономить, выходя из самоизоляции в Омске: 5 верных лайфхаков

Эпидемия коронавируса еще до конца не отступила, но жизнь Омска уже постепенно возвращается к привычному ритму большого города. Горожанам разрешили гулять парами и заниматься спортом на уличных площадках, открылись детские сады летние веранды кафе и торговые центры, правда, в них пока не работают фуд-корты и детские игровые зоны, но за покупками сходить уже можно.

Мы собрали для вас все, что нужно знать, чтобы не потратить лишнего после долгой самоизоляции:

1 - НОСИТЬ МАСКУ

В первую очередь это поможет вам не подхватить инфекцию, ведь опасность заражения коронавирусом все еще существует. Кроме того, соблюдая это простое правило, вы гарантированно не нарветесь на штраф. Городские власти предупредили, что теперь за соблюдением противоэпидемиологических правил будут следить жестче.

Во всей Омской области продолжает действовать масочный режим, это значит, что надевать маску необходимо при посещении магазинов, в общественном транспорте и в общественных местах. Тех, кто появится в общественном месте без защитной повязки на лице, могут оштрафовать на сумму от тысячи до тридцати тысяч рублей.

2 - ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКАХ

В нынешнее непростое время особенно важно, чтобы наши бабушки и дедушки, а также мамы и папы, которые старше 65 лет, оставались дома. Но как быть, если пожилой родственник еще работает и очень хочет поскорее вернуться к своим коллегам?

Постарайтесь объяснить, что сейчас важнее сберечь здоровье, а о доходе побеспокоится региональный фонд социального страхования. Всем работающим гражданам старше 65 лет можно продлить больничный. Сделать это рекомендуют дистанционно. Для этого достаточно по телефону или электронной почте сообщить работодателю о желании получить электронный больничный лист.

3 - ВСПОМНИТЬ ПРО БИБЛИОТЕКУ

Наверняка за месяцы карантина многие уже прочитали все книги, что были в доме. Чтобы не тратить крупные суммы в книжных онлайн-магазинах, где еще и за доставку возьмут, можно вспомнить дорогу в ближайшую библиотеку, а если вы еще не записаны - самое время открыть для себя этот удивительный способ полезного и приятного времяпрепровождения. Библиотеки как раз открылись после карантина, однако работают пока с существенными ограничениями.

Здесь пока что нельзя посидеть в читальном зале с приятным томиком в руках, а все книги должны проходить обязательный двухнедельный карантин после каждого читателя. Заходить в помещение можно только в маске и перчатках, но это не отменяет главного - книги здесь по-прежнему выдают бесплатно.

4 - РАЗВЛЕКАТЬСЯ БЕЗОПАСНО

В Омске пока недоступны большинство любимых многими развлечений. Театры и кинотеатры закрыты из-за запрета массового скопления людей, но к счастью, для жителей города скоро снова станет доступна безопасная альтернатива обычным кинозалам - автокинотеатр.

Сюда можно будет попасть на своей машине с компанией друзей или с близким человеком, а стоит такое удовольствие 200 рублей с одной машины. Чтобы насладиться фильмом, нужно лишь занять место на парковке перед экраном и настроить радиоприемник на нужную частоту. Правда, и здесь придется соблюдать противоэпидемиологические правила, в частности, выходить из машины в таком кинотеатре нельзя. Ожидается, что показы будут проводить два раза в неделю по пятницам и субботам.

5 - ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД С ВЫГОДОЙ

До 30 июня в Омске действует акция для держателей бесконтактных карт «Мир» любого банка. При поездке в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в маршрутках, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, держатели карт «Мир» могут оплатить проезд с выгодой. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой в 5 рублей.