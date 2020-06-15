В Омске отпраздновали День России

ТВОРЧЕСКИЕ НОМЕРА

12 июня в День России обширную программу для омичей представили в мэрии города. Красочные концерты с участием творческих коллективов прошли на 15 придомовых территориях.

Для омичей выступил омский камерный оркестр «Лад», сибирский хореографический ансамбль «Русь», артисты городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой» и Лицейского театра, а также коллективы омских культурно-досуговых центров.

В финале вместе с артистами жители всех административных округов исполнили гимн Российской Федерации из открытых окон своих домов.

Проявили себя в творчестве и жители города. Они поучаствовали сразу в нескольких проектах, подготовленных властями: это онлайн-марафон частушек «Душа России», различные фотоэкскурсии, онлайн-спектакли, челлендж #РусскиеРифмы и другие мероприятия.

В онлайн-марафон частушек поучаствовали около 200 человек. Причем абсолютно разных возрастов: самому молодому участнику марафона 3 года, а самому опытному 82. Все они исполнили порядка 1 000 самых разнообразных частушек на тему патриотизма. Среди участников были как начинающие, так и уже маститые артисты – профессиональные певцы, хоровые коллективы, представители казачества, национальных объединений татар, узбеков, украинцев, белорусов. В целом мероприятие жителям Омска очень понравилось.

- Онлайн-марафон исполнителей частушек «Душа России» проводился в таком формате впервые. Мы очень благодарны всем участникам за настроение, задор и оптимизм и с удовольствием говорим о том, что марафон проходил не только в праздничный день 12 июня, но и последующие выходные дни — 13 и 14 июня, — отметила директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска Радмила Мартынова.

Состоялся в праздник и форум «Россия – это мы». Он традиционно проводится Омским домом дружбы совместно с национально-культурными объединениямирегиона в онлайн-режиме. Для сибиряковподготовили викторины, конкурсы на знание традиций народов России, познавательные видеоматериалы о народах, проживающих на территории Омской области.

По улицам города проехал автобус, из динамиков которого раздавались патриотические песни разных лет.Фото: пресс-служба администрации города Омска

В рамках проекта «Голоса России» на улицы города выехали две радиомашины. Лучшие мелодии песен разных эпох смогли услышать жители всех округов.

- Для омичей звучали десятки патриотических песен. Эти песни создали в разные эпохи, но и по сей день памятны и любимы народом, ведь эти произведения о нас с вами, о любви к Родине, единой, неделимой сильной, великой стране, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко.

ТРИКОЛОР В ОКНАХ

Охотно участвовали в День России омичи и в патриотических акциях. Они присоединились к праздничному флешмобу «Флаги России». Он проходил по всей стране: российский триколор поднимали 12 июня на кораблях, стоящих в морских и речных бухтах, размещали на промышленных предприятиях, памятниках и объектах культурного наследия. Участники акции в Омске размещали триколоры в окнах и на балконах домов. Кроме того, флаги устанавливают в знаковых и необычных местах.

- Жители Ленинского округа с удовольствием поддержали всероссийский флешмоб. Триколоры украсили окна многоквартирных жилых домов и частного сектора. К акции присоединились не только жители центральной части округа — проспекта Маркса, улиц Труда и Серова, но и Московки, 14-го Военного городка, микрорайона «Входного» и поселка «Дальнего». Всего во флешмобе «Флаги России» примут участие порядка 50 жилых домов округа, — рассказал глава администрации Ленинского округа Дмитрий Зярко.

Как отметили в департаменте общественных отношений и социальной политики администрации Омска, во флешмобах приняли участие жители более 250 домов.

Проводился в городе и флешмоб «Окна России». Жильцы дома №141 по улице 9-я Линия изготовили мини-копии флагов России в технике бумагопластики и разместили их на своих балконах. Другой вариант триколора — вертикальная цветочная гирлянда из бутонов астра.

- Акция получилась запоминающейся. Многие предложили сделать ее традиционной. Празднование Дня Победы показало, что такие формы мероприятий понравились горожанам, и несмотря на режим самоизоляции, День России тоже удался, — отметила заместитель главы администрации Октябрьского округа Татьяна Плэмэдялэ.

ОФИЦИАЛЬНО

«Среди омичей много героев»

Заместитель мэра Омска Анастасия ТЕРПУГОВА:

- День России отмечался в двух форматах. Это не только уже привычные для всех онлайн-мероприятия, но и праздники во дворах. Выступления артистов — хорошая возможность творчески поздравить и поблагодарить горожан. Сложный период, который мы переживаем сейчас, показал, что среди омичей много героев. Медики, учители, работники коммунальных служб каждый день совершают подвиги ради благополучия страны.