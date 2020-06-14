Появился график подключения газа на Левом Берегу Омска после аварии с молнией

В Омске начали подключать дома Левого Берега к газу. Утром 14 июня голубое топливо появилось уже в 14 домах. Начали подключение с улицы Волгоградской. В ликвидации аварии принимают участие более 200 сотрудников. Газ во все дома Левобережья обещают дать сегодня, 14 июня к 20:00. Появился график подключения домов (подробнее см. "Важно!" ). Но власти подчеркивают: график предварительный.

Напомним, что жители тысячи домов Левого Берега Омска остались без газа после попадания молнии в магистральный газопровод еще 12 июня. Из-за этого случился пожар, который тушили несколько часов.

ВАЖНО!*

Предварительный график подключения домов (у некоторых адресов после номера дома указано количество квартир в нем)

б-р Архитекторов, д. 1/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 1/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 1/ 3 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 1/ 4 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 1/ 6 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 3 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 4 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 6 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 8 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 3/ 9 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 7/ 1 1 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 7/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Архитекторов, д. 7/ 3 14.06.2020, 13:00-20:00

б-р Заречный, д. 10 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Заречный, д. 2 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Заречный, д. 2/ А 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Заречный, д. 2/ Б 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Заречный, д. 2/ б 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 10 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 10/ 1 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 10/ 2 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 6 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 6/ 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 7 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 8 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 9/ А 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 9/ а 14.06.2020, 14:00-17:00

б-р Зеленый, д. 9А 14.06.2020, 14:00-17:00

пр-кт Комарова, д. 1 14.06.2020, 08:00-14:00

пр-кт Комарова, д. 23 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 23/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 23/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 25 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27/ 4 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27/ 5 1 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27/ 6 1 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 27/ 7 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 29 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 3 14.06.2020, 08:00-14:00

пр-кт Комарова, д. 31 14.06.2020, 13:00-20:00

пр-кт Комарова, д. 5 14.06.2020, 08:00-14:00

проезд Лесной, д. 10 14.06.2020, 14:00-20:00

проезд Лесной, д. 2 14.06.2020, 14:00-20:00

проезд Лесной, д. 3 14.06.2020, 14:00-20:00

проезд Лесной, д. 4 14.06.2020, 14:00-20:00

проезд Лесной, д. 6 14.06.2020, 14:00-20:00

проезд Лесной, д. 7 14.06.2020, 14:00-20:00

проезд Лесной, д. 8 14.06.2020, 14:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 10 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 10/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 10/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 12 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 14 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 14/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 14/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 18 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 18/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 18/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 20 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 22 14.06.2020, 13:00-20:00 у

л 70 лет Октября, д. 22/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 22/ 2 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 6 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 6/ 14.06.2020, 13:00-20:00

ул 70 лет Октября, д. 8 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Бережного, д. 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 3 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 3/ А 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 3А 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 5 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 5/ А 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 6 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Бережного, д. 6/ А 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Ватутина, д. 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 11А 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 11Б 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 13 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 13/ А 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 13/ Б 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 2 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Ватутина, д. 28 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Ватутина, д. 28/ 1 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Ватутина, д. 3 114.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 3/ А 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 4 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Ватутина, д. 5 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 5/ А 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 5/ Б 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 5/ б 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 5А 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 6 140 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Ватутина, д. 7Б 101 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Ватутина, д. 9/ А 84 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Взлетная, д. 1 215 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 1/ А 142 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 1А 2 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 3 109 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 3/ Б 99 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 3А 145 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 5 216 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 5/ А 143 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 5А 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 7 207 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 7/ А 144 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 7/ Б 205 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 7/ б 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Взлетная, д. 7Б 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Волгоградская, д. 10 90 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 12 70 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 12/ А 69 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 12/ а 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 12/ Б 101 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 12/ б 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 12А 3 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 14 216 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 2 218 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 2/ А 70 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 2/ Б 71 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 2/ В 70 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 24 215 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 24/ А 68 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 24/ Б 94 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 24/ В 69 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 24В 2 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 26 215 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 26/ А 100 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 26/ Б 100 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 30 217 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 30/ А 69 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 30/ Б 68 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 30/ В 70 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 30Б 1 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 32 215 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 32/ А 71 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 32/ Б 112 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 32Б 1 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 34/ А 69 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 34А 1 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Волгоградская, д. 4 218 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4/ А 68 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4/ а 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4/ Б 69 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4/ В 70 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4А 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4Б 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 4В 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 6 99 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Волгоградская, д. 8 96 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Дианова, д. 11 143 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 15 71 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 17 72 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 19 73 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 19/ А 256 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 20 118 14.06.2020, 15:00-20:00 ул

Дианова, д. 21 72 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 21/ А 83 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 22 325 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Дианова, д. 24 198 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Дианова, д. 24/ 1 93 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Дианова, д. 26 37 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Дианова, д. 26/ 1 129 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Дианова, д. 28 69 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Дианова, д. 3 287 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 3/ А 101 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 32 71 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Дианова, д. 5А 70 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 5Б 138 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 6 142 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 7 217 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 7/ Б 95 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 7/ В 98 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 7/ Г 100 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 7Б 1 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дианова, д. 8 172 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 8/ 1 72 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 8/ 2 42 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 8/ 3 45 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 8/ 4 58 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 8/ 5 104 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Дианова, д. 9 72 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Дмитриева, д. 11 143 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 11/ 1 171 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 11/ 2 104 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 11/ 3 108 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 1 59 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 2 60 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 3 74 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 5 59 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 6 45 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 8 90 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 13/ 9 60 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 2/ 1 316 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 2/ 3 92 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 2/ 4 209 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 2/ 7 144 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 4/ 1 207 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 4/ 2 207 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 5/ 4 189 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 6 139 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 6/ 1 73 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Дмитриева, д. 9 144 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Звездная, д. 2 135 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Звездная, д. 2/ Г 206 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Звездная, д. 2/ Д 207 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Звездная, д. 2/ Е 205 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Звездная, д. 4 142 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 1/ 1 89 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 1/ А 64 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 1/ Б 83 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 1/ В 70 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 1А 3 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 2 144 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Комкова, д. 3 100 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 3/ А 81 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 3/ Б 73 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 3А 2 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 4 180 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Комкова, д. 4/ 1 81 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Комкова, д. 5 70 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 5/ А 70 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 5/ а 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 5А 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Комкова, д. 6 145 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Комкова, д. 6/ 1 89 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Комкова, д. 7/ Б 216 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Конева, д. 22 108 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 22/ 1 91 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 24/ 1 75 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 24/ 2 58 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 26 204 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 26/ 1 111 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 26/ 2 149 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 28 190 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 30/ 1 75 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 30/ 2 44 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 32 204 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 32/ 1 114 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 32/ 2 150 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 34 189 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 36/ 1 75 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Конева, д. 36/ 2 44 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 1 367 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 12 262 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 12/ 1 226 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 17 181 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 17/ 1 108 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 17/ 2 111 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 17/ 3 183 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 19 180 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 19/ 1 218 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 19/ 2 91 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 19/ 3 180 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 27 336 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 27/ 1 199 14.06.2020, 13:00-20:00

ул Крупской, д. 3 171 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 5 241 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 6 264 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 6/ 1 221 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 7 173 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 7/ 1 197 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 8 287 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 8/ 1 206 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 9/ 1 373 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Крупской, д. 9/ 2 131 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лисицкого, д. 3/ 1 90 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 3/ А 69 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 3/ Б 70 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 3/ В 68 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 3/ в 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 3А 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 3В 4 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 5 98 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 5/ А 71 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 5/ а 2 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 9/ Б 217 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 9/ б 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лисицкого, д. 9Б 1 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Лукашевича, д. 1 218 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 1/ А 71 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 11 138 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 11/ А 117 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 11/ Б 170 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 11/ В 70 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 11А 1 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 13 107 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 13/ А 75 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 13А 1 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15 140 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15/ А 115 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15/ Б 114 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15/ В 100 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15/ Г 115 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15Б 2 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 15Г 1 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 17 107 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 17/ А 120 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 17/ Б 120 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 19 169 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 19/ А 100 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 2 181 14.06.2020, 14:00-20:00 у

л Лукашевича, д. 2/ А 107 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Лукашевича, д. 2/ Б 107 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Лукашевича, д. 2/ В 107 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Лукашевича, д. 2/ в 1 14.06.2020, 14:00-20:00

ул Лукашевича, д. 21А 115 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Лукашевича, д. 23 213 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 23/ А 251 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 23/ а 1 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 23А 3 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 25/ А 208 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 25А 5 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 27 460 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 27/ А 249 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 27А 4 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Лукашевича, д. 3 84 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 3/ А 69 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 3А 1 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 5 84 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 7 216 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Лукашевича, д. 9 146 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Любинская 2-я, д.11 82 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 11/ А 145 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 11А 2 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 13 64 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 2/ А 66 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 4 36 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 7 24 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 2-я, д. 9 36 14.06.2020, 8:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 11 118 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 13 121 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 13/ А 102 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 13/ Б 114 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 13Б 3 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 15 160 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 17 80 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 22 112 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 22/ 1 78 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 22/ 2 111 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 24 205 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 24/ 1 80 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 24/ 2 79 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 26/ а 21 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 26А 5 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 28 60 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 3 92 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 30 60 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 38 1 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 40 1 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 5 206 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 3-я, д. 7 99 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 36 160 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 38 117 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 38/ 1 127 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 40 90 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 40/ А 72 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 42 103 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 42/ А 140 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 42/ Б 90 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 42/ б 1 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 42Б 1 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 46 90 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Любинская 4-я, д. 51/ 1 1 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Новороссийская, д. 1 84 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Новороссийская, д. 3 140 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Новороссийская, д. 3/ А 70 14.06.2020, 08:00-12:00

ул Перелета, д. 14/ 1 189 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Перелета, д. 2 255 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Перелета, д. 20 295 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Перелета, д. 22 116 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Перелета, д. 22/ 1 119 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Перелета, д. 4 144 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Перелета, д. 6 203 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Перелета, д. 8/ 1 375 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 10 70 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 11 100 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 11/ А 168 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 11А 3 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 12 70 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 13 98 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 13/ А 70 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 3 169 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 3/ А 114 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 3/ Б 100 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 3/ В 113 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 3А 2 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 3В 1 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 6 97 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 7 54 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 7/ А 108 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 7/ Б 172 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 7/ В 94 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 7Б 1 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Путилова, д. 8 70 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 10 271 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 10/ 1 143 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 12/ 3 90 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 14 208 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 14/ 1 88 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 14/ 2 89 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 16 275 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 16/ 2 145 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 16/ 3 75 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 16/ 4 104 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Рокоссовского, д. 28 364 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Рокоссовского, д. 30 421 14.06.2020, 15:00-20:00

ул Солнечная 2-я, д. 24 90 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Солнечная 2-я, д. 28 59 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Солнечная 2-я, д. 28/ А 118 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Солнечная 2-я, д. 28/ Б 144 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Солнечная 2-я, д. 28Б 1 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Солнечная 2-я, д. 30 100 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Солнечная 2-я, д. 32 89 14.06.2020, 08:00 - 13:00

ул Степанца, д. 10 145 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Степанца, д. 12 214 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Степанца, д. 12/ 2 207 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Степанца, д. 14 247 14.06.2020, 14:00-17:00

ул Степанца, д. 2/ 1 143 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 6 141 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 6/ А 95 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 6/ В 116 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 6/ в 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 8 213 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 8/ А 178 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 8/ Б 190 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 8А 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Степанца, д. 8Б 4 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 1/ Б 97 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 1А 181 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 2/ 1 200 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3 216 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3/ 1 146 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3/ А 100 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3/ Б 100 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3/ б 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3/ В 145 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3/ в 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 3В 1 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 5/ Б 144 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 6 69 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Туполева, д. 8/ 2 173 14.06.2020, 13:00 - 18:00

ул Фугенфирова, д. 12 206 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Фугенфирова, д. 2 90 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Фугенфирова, д. 2/ 1 92 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Фугенфирова, д. 4 198 14.06.2020, 08:00-14:00

ул Фугенфирова, д. 4/ 1 103 14.06.2020, 08:00-14:00

* у некоторых адресов после номера дома указано количество квартир в нем